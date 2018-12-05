影》中華女足今戰大陸 傷了她考驗更艱難

陳燕萍（右）對蒙古製造1顆12碼罰球，還送出1次助攻，終場前卻因臉部擦傷退場。（東亞足聯官網翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

繼8月底的亞運準決賽之後，兩岸女足5日下午1時45分（台灣時間），又將在關島舉行的東亞錦標賽第2輪交鋒，爭奪唯一1張晉級明年東亞4強決賽的門票。中華隊想報亞運一箭之仇，卻也得先克服陣中的傷兵問題。

「一個月兩個盃賽，在後面這個比賽（東亞盃），球員身體的疲勞已經浮現。」中華女足總教練顏士凱說：「狀態盡力維持，我們都很期待明天的比賽！」

中華隊上月才遠征塔吉克踢了東京奧運亞洲區首輪資格賽，一個月內再戰關島東亞盃，頭號傷兵當屬旅外前鋒余秀菁。她在奧運資格賽4戰攻入10球，最後一役對菲律賓之戰卻扭傷膝蓋，儘管全力治療，還是趕不上東亞盃，根本沒去關島。

余秀菁左膝受傷，上月足球教室只能坐在場邊關心，也缺席關島之行。（資料照片／李弘斌攝）

「我們在塔吉克就是以秀菁為前，在中間穩定搭橋，讓左右兩翼陳燕萍、包欣玄以速度取勝，」顏士凱說：「儘管進球模式絕大部分是由包欣玄發動，但秀菁中鋒角色的突出也是一大重點，她踢這個位置真的已經非常成熟了。」

中華隊首戰小贏香港兩球，次役遭遇上月以9比0大勝的蒙古，最終以6球取勝。儘管對蒙古之戰，頂上中鋒的李綉琴上演「大四喜」，但少了余秀菁，對中華隊整體火力的影響仍顯而易見。

至於犀利的兩翼要角，包欣玄同樣是對菲律賓扭傷腳踝，雖然東亞盃首戰對香港替補上陣並送出助攻，但考量傷勢初癒，對蒙古並未出賽。陳燕萍對蒙古終場前受傷退場，臉部擦傷已進行治療，希望不影響對大陸之戰。

中國大陸前鋒王姍姍（右）對蒙古上演「大四喜」。（東亞足聯官網翻攝）

大陸雖然少了旅歐球星王霜與美女門將趙麗娜，東亞盃仍分別以10比0、6比0痛宰蒙古與香港，其中亞運對中華隊攻入全場唯一進球的前鋒王姍姍，在關島兩戰也已5度破門，仍是中華隊防線的最大威脅。

也因為淨勝球吃虧，中華女足想要搶下4強決賽門票，此役必須擊敗大陸才行。東亞女足錦標賽從2010年開始採取3輪賽制，4屆以來中華隊從未在第2輪奪冠晉級，僅2010年因日本主辦、北韓退賽，才遞補踢過1次4強決賽。

(中時電子報)

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