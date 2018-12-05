貴婦奈奈PO道歉文粉絲留言讓人驚呆：難怪台灣是詐騙王國

2018年12月05日 00:02 中時電子報 林毅

許多奈奈粉絲在下面留言加油、支持、相信妳等話語，讓網友看傻 (圖／翻攝自臉書)

看到奈奈粉絲留言，網友氣炸：難怪台灣是詐騙王國 (圖／翻攝自臉書)

網友痛批這些粉絲：有想過被害人心情嗎 (圖／翻攝自臉書)

貴婦奈奈與丈夫黃博健的醫美診所驚傳惡性倒閉，夫妻兩人也捲款潛逃，更有消息他們早在事件爆發前三天就抵達美國逍遙。在2日晚間9點整，貴婦奈奈在臉書PO出道歉文，向社會大眾道歉，也說自己需要時間解決問題。PO文一出後，不少粉絲竟紛紛打氣送暖支持奈奈，讓不少網友看傻，怒嗆：「詐騙犯竟然還有人幫他打氣，難怪台灣是詐騙王國」。

貴婦奈奈在臉書PO文「對不起，對不起，非常非常抱歉，非常非常遺憾，我們遇上人生最壞的情節，事情發生的如此急迫，更多細節我不知情」，強調自己和丈夫都沒有捲款潛逃，是因為人身安全受威脅才會放棄，文章最後還表示「請原諒我，我永遠感激，今生必報」。

不少粉絲看到紛紛留言「奈奈加油」、「我相信妳」、「希望妳度過難關」、「奈奈不是這種人」、「我永遠支持奈奈」，讓網友全看傻，直呼不可思議：「幫一個捲款潛逃的打氣是哪招」、「腦粉就是腦粉，果然夠腦殘」、「誰去幫被倒會的人加油」、「不是自己的錢被騙，難怪還能加油」、「挖塞，幫詐騙犯打氣，奇文共賞」、「幫一個跑路的加油，台灣人真的hen棒」；更有網友指出疑點「發文時間剛好是整點，明顯就是預排好的，證明兩人早就計畫好要跑路，這樣也有人挺，傻眼」。

(中時電子報)