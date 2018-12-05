貴婦奈奈PO道歉文粉絲留言讓人驚呆：難怪台灣是詐騙王國

貴婦奈奈與丈夫傳出早已在事發前三天就逃往美國 (圖／翻攝自貴婦奈奈臉書)

友善列印
中時電子報
許多奈奈粉絲在下面留言加油、支持、相信妳等話語，讓網友看傻 (圖／翻攝自臉書)
看到奈奈粉絲留言，網友氣炸：難怪台灣是詐騙王國 (圖／翻攝自臉書)
網友痛批這些粉絲：有想過被害人心情嗎 (圖／翻攝自臉書)

貴婦奈奈與丈夫黃博健的醫美診所驚傳惡性倒閉，夫妻兩人也捲款潛逃，更有消息他們早在事件爆發前三天就抵達美國逍遙。在2日晚間9點整，貴婦奈奈在臉書PO出道歉文，向社會大眾道歉，也說自己需要時間解決問題。PO文一出後，不少粉絲竟紛紛打氣送暖支持奈奈，讓不少網友看傻，怒嗆：「詐騙犯竟然還有人幫他打氣，難怪台灣是詐騙王國」。

貴婦奈奈在臉書PO文「對不起，對不起，非常非常抱歉，非常非常遺憾，我們遇上人生最壞的情節，事情發生的如此急迫，更多細節我不知情」，強調自己和丈夫都沒有捲款潛逃，是因為人身安全受威脅才會放棄，文章最後還表示「請原諒我，我永遠感激，今生必報」。

不少粉絲看到紛紛留言「奈奈加油」、「我相信妳」、「希望妳度過難關」、「奈奈不是這種人」、「我永遠支持奈奈」，讓網友全看傻，直呼不可思議：「幫一個捲款潛逃的打氣是哪招」、「腦粉就是腦粉，果然夠腦殘」、「誰去幫被倒會的人加油」、「不是自己的錢被騙，難怪還能加油」、「挖塞，幫詐騙犯打氣，奇文共賞」、「幫一個跑路的加油，台灣人真的hen棒」；更有網友指出疑點「發文時間剛好是整點，明顯就是預排好的，證明兩人早就計畫好要跑路，這樣也有人挺，傻眼」。

(中時電子報)

連公公都消失！貴婦奈奈捲款跑路 「百大良醫」黃立雄也蒸發
連公公都消失！貴婦奈奈捲款跑路… 宗博館典藏文物 領略南傳佛教文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。