美派航母赴波斯灣示威 遭伊朗譏「金屬彈藥庫」

2018年12月05日 00:05 中時電子報 盧伯華

美國海軍史坦尼斯號航空母艦出發前往亞洲

據五角大廈消息人士指出，美國海軍近日將派遣艦隊進入波斯灣，向伊朗展示武力。伊朗伊斯蘭革命衛隊副司令則針對美伊緊張情勢表示，伊朗的導彈將終結美國航空母艦的優勢，它的航母「不過是需要保護的金屬彈藥庫而已」。

美媒《華盛頓郵報》引述五角大廈消息人士的話表示，美國海軍史坦尼斯號(USS John Stennis)航空母艦戰鬥群將在本週末進入中東地區水域。這次美國艦艇進入波斯灣將是過去8個月來首次的大規模軍事行動。

消息人士稱，此派遣艦艇的目的是向伊朗展示美國的武力，史坦尼斯號航母很有可能會在中東地區停留約2個月，其中大部分時間都將在波斯灣。一名美國官員表示，這艘航空母艦「肯定會對該地區水域內任何可能有敵意的伊朗活動造成威懾作用」。

日前在阿巴斯港舉行啟用儀式的伊朗海軍隱形驅逐艦。（圖／美聯社）

伊朗近日陸續有新式大型武器投入海軍服役，包括兩艘小型潛艇與一艘隱形驅逐艦，隨後又進行了中程核彈道飛彈試射，美方立即予以譴責，使得美伊兩國的局勢益形嚴峻。歐洲部份媒體甚至認為，美伊的緊張情勢一觸即發，在美國與俄中兩個大國正處於經濟與戰略衝突之際，美伊之間很可能會引發戰爭。

對於波斯灣情勢危急，伊朗官方通訊社引述伊斯蘭革命衛隊副司令侯賽因．薩拉米准將的講話說，伊朗彈道導彈剝奪了美國航母在中東地區開展行動的所有優勢。伊朗研製彈道導彈終結了美國航母在中東地區的行動自由，將迫使美國離開。

這位副司令還消遣美軍稱，美國人自己也承認，他們的航空母艦「不過是需要保護的金屬彈藥庫而已」。

美國今年5月退出《伊朗核協議》，並指其違反協議而對伊朗進行制裁，制裁於11月5日生效，內容包括伊朗石油出口，華盛頓並呼籲其他國家跟進，以全面封殺伊朗命脈，但顯然成效有限。12月3日美財政部宣佈，再將伊朗的700多個人、機構、飛機和艦艇納入制裁名單。

(中時電子報)