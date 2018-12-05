宗博館典藏文物 領略南傳佛教文化精髓

2018年12月05日 01:37 中時 葉書宏

世界宗教博物館即日起至明年4月21日舉辦「深河遠流–南傳佛教文化特展」。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館即日起至明年4月21日舉辦「深河遠流–南傳佛教文化特展」，打破國界的地域限制，以中南半島河流為主架構，精選創館以來的南傳佛教典藏文物，讓民眾領略南傳佛教文化精髓的璀璨斑斕。

特展展示60餘件佛像、民間神靈雕像、器物、經書，搭配動態宗教傳播地圖、影片及情境裝置，詳細介紹南傳佛教歷史背景、改變與融合過程，也呈現當地宗教藝術、禪修文化的內涵。

宗博館長陳國寧表示，靈鷲山開山住持心道法師創辦宗博館時，獲得各界善信大德支持，其中，來自長駐菲律賓弘法的遠光法師，捐贈近百件來自緬甸、泰國、柬埔寨等國家的南傳佛教文物。

策展人鍾偉愷指出，源於印度的佛教，如同恆河般滋潤南洋大陸，隨著河水流進每個輝煌盛世朝代，由於傳播範圍日漸寬廣，陸續形成各種教派，其中南傳佛教保留大量佛陀在世時的佛教思想和組織的原始面貌，是這次展覽的核心。

宗教在許多人心中占有很大的份量，其中佛教被視為世界三大宗教之一，信仰人口超過5億人，又以亞洲為多。東南亞自古就是種族複雜區域，國境之間的邊界隨著戰爭、王朝更替而不斷地游移，不變的是河水流經的土地，南來北往成為經濟、文化傳遞的媒介，宗教文化上承襲了印度教與佛教的影響逐漸蔓延，使得輪迴的觀念、禮佛禪修等傳統延續至今。

到館參觀的緬甸重量級弘法大師迪達古長老、緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處代表明佑特、中國文化大學史學系教授陳清香等人，都對展覽內容與規畫給予高度肯定，鼓勵民眾踴躍到館欣賞。

參觀民眾說，對於與人等高的立佛，及東南亞常見的臥佛，印象最為深刻，另外藉由入口處的動態傳播地圖，可輕鬆了解南傳佛教的傳播脈絡，探索自古綿延傳遞的佛教文化，感受東南亞佛教信仰生活，就像上了一堂精彩的東方宗教文化史，收穫滿滿。

(中時 )