日本2018年耶誕節海外旅行目的地排行榜，台灣榮登首位

日本2018年耶誕節海外旅行目的地排行榜，台灣榮登首位。（葉德正翻攝）

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中時
葉德正

日本經營日人海外旅遊市場第三大的旅行社「阪急交通社」，4日公佈日本2018年聖誕節海外旅行目的地排行榜台灣榮登該排行第一名，為日本人聖誕節海外旅遊首選。

日本阪急交通社2018年聖誕節海外旅行目的地排行榜，前五名依序為台灣、德國、奧地利、捷克、與義大利。該文在介紹台灣時提到：台灣最有名的聖誕節活動是「新北市歡樂耶誕城」，除了有色彩繽紛的燈飾之外，每年也會利用新北市政府大樓進行光雕投影。該文並指出，以距離、交通可及性、氣候及性價比來看，台灣皆成為日本人在年底選擇海外旅遊的不二首選。

歡樂耶誕城主辦單位新北市觀光旅遊局表示，耶誕節對日本人來說是一大重要節日，僅次於年底的跨年，每年到了12月日本國內的車站、遊樂園、百貨公司及商場等等都會妝點聖誕氛圍的燈飾。新北市觀光旅遊局樂見日本旅行社指定安排歡樂耶誕城行程，這是用行動肯定耶誕城活動以及背後的市府團隊。

歡樂耶誕城是朱立倫市長就任後，於2011年開辦，今年為第8年。從零開始，歡樂耶誕城每年不斷創新，逐步成長蛻變為亞洲最重要的耶誕活動之一；不只引領潮流，吸引全台各地跟進舉辦類似活動，更成為台灣重要國際觀光節慶，吸引亞洲各地觀光客前來台灣。

(中時 )

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