新店區公所長期僱用身障者　連續4年獲勞動部金展獎肯定

新北市新店區公所長期提供身障者多元的工作機會，4日獲頒由勞動部舉辦的第16屆金展獎「進用身心障礙者工作績優公立單位-優等獎」。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

新北市新店區公所長期提供身障者多元的工作機會，4日獲頒由勞動部舉辦的第16屆金展獎「進用身心障礙者工作績優公立單位-優等獎」，這次是新店區公所連續第4年獲獎，表彰新店區公所長期僱用身障者、善盡社會責任的貢獻。

新店區長林煌源表示，感謝勞動部連續4年給予新店區公所肯定，也感激身障同仁在工作上的付出，未來新店區公所將秉持照顧弱勢族群的初衷，確保目前在職身心障礙員工的福祉，也期望更多公私機關團體一起關懷身障者，創造更公平、和善的工作環境。

新店區公所身障同仁個個認真工作深受肯定，有的負責公園清潔工作、有的負責整理文書檔案，還有擔任櫃檯人員及場地管理員。負責公園清潔的4位身障者臉上總是掛著天使般的笑臉，不畏夏天的炎熱、冬天的酷寒一早就認真整理環境。他們對自身負責的清潔區域很在乎，只要看到有人在打掃區域內吃東西，就想去制止，曾和民眾發生摩擦，後來慢慢訓練才理解公園是公共空間，大家都可以使用；如今公園周邊居民早已熟悉這群清理環境的好幫手，颱風天過後，他們也盡責出來打掃，居民都稱讚有加，過年過節還會拿糕點一起享用。

新店區公所僱用身障者的契機源起於20多年前，與新北市智障者家長協會新店工作站合作，進用身心障礙者清理公園環境，並陸續對外徵才時僱用身心障礙者，目前公所有12名身心障礙員工，員工長期任職、穩定度高，平均年資14年，辦公空間及公有場館均設置無障礙設施，並不定期辦理各項教育訓練及適時貼心的關懷，讓身障者可以安心無虞投入工作。

(中時 )

日本2018年耶誕節海外旅行目的地… 幫偏鄉孩子圓夢！企業捐顯示器助…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。