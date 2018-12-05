新店區公所長期僱用身障者　連續4年獲勞動部金展獎肯定

2018年12月05日 01:37 中時 葉書宏

新北市新店區公所長期提供身障者多元的工作機會，4日獲頒由勞動部舉辦的第16屆金展獎「進用身心障礙者工作績優公立單位-優等獎」，這次是新店區公所連續第4年獲獎，表彰新店區公所長期僱用身障者、善盡社會責任的貢獻。

新店區長林煌源表示，感謝勞動部連續4年給予新店區公所肯定，也感激身障同仁在工作上的付出，未來新店區公所將秉持照顧弱勢族群的初衷，確保目前在職身心障礙員工的福祉，也期望更多公私機關團體一起關懷身障者，創造更公平、和善的工作環境。

新店區公所身障同仁個個認真工作深受肯定，有的負責公園清潔工作、有的負責整理文書檔案，還有擔任櫃檯人員及場地管理員。負責公園清潔的4位身障者臉上總是掛著天使般的笑臉，不畏夏天的炎熱、冬天的酷寒一早就認真整理環境。他們對自身負責的清潔區域很在乎，只要看到有人在打掃區域內吃東西，就想去制止，曾和民眾發生摩擦，後來慢慢訓練才理解公園是公共空間，大家都可以使用；如今公園周邊居民早已熟悉這群清理環境的好幫手，颱風天過後，他們也盡責出來打掃，居民都稱讚有加，過年過節還會拿糕點一起享用。

新店區公所僱用身障者的契機源起於20多年前，與新北市智障者家長協會新店工作站合作，進用身心障礙者清理公園環境，並陸續對外徵才時僱用身心障礙者，目前公所有12名身心障礙員工，員工長期任職、穩定度高，平均年資14年，辦公空間及公有場館均設置無障礙設施，並不定期辦理各項教育訓練及適時貼心的關懷，讓身障者可以安心無虞投入工作。

(中時 )