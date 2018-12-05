上班就頭暈想吐？小心這疾病在作祟 醫師授妙招緩解

2018年12月05日 07:11 中時電子報 林郁庭

一進辦公室就頭暈作嘔，無法工作嗎？明明前一刻就好好的，下一秒卻馬上天旋地轉的讓人想吐？（圖/台中林新醫院神經內科林志豪醫師 授權使用）

一進辦公室就頭暈作嘔，無法工作嗎？明明前一刻就好好的，下一秒卻馬上天旋地轉的讓人想吐？而通常只要休息一陣之後，又好像沒事發生過。反覆發生卻找不到原因，實在好困擾。台中林新醫院神經內科林志豪醫師表示，莫名頭暈作嘔如果有出現4症狀，別懷疑這可能是「前庭性偏頭痛」在作祟，而此症狀更好發於上班族，女性則較男性高。

如果出現頭暈作嘔，還有有出現一下症狀 :

1. 突發性的暈眩伴隨作嘔，有時會加上頭痛症狀

2. 畏光以及怕吵，對於聲音敏感且引起身體不適，偶爾可能會耳鳴以及聽力下降之狀況。

3. 視覺出現預兆，於視野中出現明亮閃爍亮光、鋸齒狀的線條通常也會有暗點並且影響閱讀。

4. 通常以上症狀都會在平日發生，直到下班就緩解。

林志豪醫師表示，這可能是「前庭性偏頭痛」在作祟，而此症狀更好發於上班族，女性則較男性高。於診斷上較為依賴過去的病史與家族遺傳、出現的症狀以及需要排除診斷。前庭性偏頭痛容易被人所忽略，於臨床上也常被誤診為梅尼爾氏症，故需要謹慎關注。

「前庭性偏頭痛」誘發的因素為，1.過度的壓力。2.情緒的波動，焦慮或是情緒低落。3.睡眠障礙，睡眠不足或是睡眠過多。4.雌激素波動，經期前後或是更年期的婦女

林志豪醫師提供以下4個方法緩解：

1.適度運動

平常適度的運動，如步行、騎腳踏車或是瑜珈等，適度的運動可以排解壓力。

2.生活規律，固定作息

不只是上班日，就連休假日作息也要正常就寢起床。

3.暫時放下手邊工作

若是突發性的出現暈眩、視野被遮蔽的症狀，建議這時先放下手邊工作稍作休息，通常症狀會自行緩解。

4.預防性用藥治療

以上症狀可能維持數分鐘到一小時之內，通常會自行解除。

但若是一年好發次數過高，甚至是嚴重影響平日生活以及交際狀況，

可以採用預防性用藥的方式來減緩。

但還請務必找尋找專科醫師協助、確診，切勿自行用藥。

(中時電子報)