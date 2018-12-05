兩岸三地閱讀報告看未來！「＃Me Too」、中年情境受矚目

2018年12月05日 03:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

未來，一直來一直來！我們都會變老，成為中年人；今年由美國好萊塢引爆的「#Me Too」反性侵性騷運動，如火如荼在全球各地展開！在2018歲末年終，當網路席捲平面出版的這十年間你有多久好好閱讀一本書了？誠品書店今日公佈「2018誠品年度閱讀報告」，從中公布台灣、香港、蘇州暢銷排行榜，從中一窺讀者喜好、社會議題、未來趨勢。

「2018誠品年度閱讀報告」登場，與會貴賓合影由左至右：時報出版董事長趙政岷、三采出版總經理張輝明、圓神出版執行長簡志興、誠品總經理李介修、聯經出版發行人林載爵、讀書共和國社長郭重興、遠流出版總經理李傳理、城邦第三事業群總經理涂玉雲、誠品書店副總經理林婉如、城邦出版總經理葉君超。（誠品提供）

台灣暢銷排行榜的榜首為丹．布朗的《起源》。此外，今年「中年覺醒」深獲共鳴！龍應台《天長地久：給美君的信》，與張曼娟《我輩中人：寫給中年人的情書》，書寫中年人面對照護年老父母、自我清算與和解的覺醒，深受讀者感動。此外，去年在熱議的的女作家之死，林奕處女作《房思琪的初戀樂園》在台灣出版市場引發熱議，今年這本書籍有年初推出簡體版，也榮登誠品蘇州店暢銷排行第2名，也應對了「#Me Too」反性侵性騷！而香港暢銷榜首則是日本作家村上春樹以《刺殺騎士團長》獲得，而記錄台灣當紅「毛小孩」的《黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的！》也榮登第6名。

「2018誠品年度閱讀報告」，華文作品交流頻繁活絡，除了作家龍應台在台灣、香港、蘇州蟬聯10大暢銷作家，兩岸新生代作家也表現亮眼。香港新生代創作者「不朽」在台灣拿下暢銷作家第二名，Middle也在香港、台灣皆列前5強；而大陸青春文學小天后趙乾乾以《致我們單純的小美好》擁有高人氣，在台灣登暢銷作家第9名。誠品書店今年也以「閱讀，下一個十年」為主題，委託調查26-35歲青年世代的閱讀行為發現，他們常看社群文章和網路新聞，但是平均30分鐘內即轉移注意，而紙本閱讀較具專注力，平均每次可閱讀40分鐘以上。

26-35歲青年世代初步入社會，是知識奠基、探索人生未來的「黃金十年」。「2018誠品年度閱讀報告」首度公開的200萬名會員閱讀分析，發現26-35歲青年世代一年購書9.7冊，偏愛旅行美食、小說、心理勵志書。

相對的，最愛買書的族群是46歲以上讀者，購書金額連3年成長且冊數為整體1.2倍，和青年世代不同，他們最愛的是翻譯文學、華文、財經商業、兒童青少年四大類；分析也發現，25歲以下讀者在誠品網路書店購書連年倍數成長。誠品觀察，很多讀者依賴暢銷排行榜的推薦，可是在分析裡也發現，近5千名讀者閱讀興趣橫跨逾10類、甚至有人多達21類，科學、文學、工藝、商業都不拘，可謂「博學多聞」。

(中時電子報)

誠品書店2018年度暢銷新書不分類 台灣年度TOP 10。（誠品提供）

誠品書店2018年度暢銷新書不分類 香港年度TOP 10。（誠品提供）