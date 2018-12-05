八斗子車站串連和平島公園！基隆拚小鎮漫遊亮點多

2018年12月05日 05:41 中時電子報 林宜靜／整理報導

2019年是小鎮漫遊年，基隆擁有的特色小鎮風情，實為極具國際魅力。觀光局為協助基隆市政府發展觀光亮點，以友善小鎮遊程推廣北台灣最美車站-八斗子站開始，串聯潮境公園、正濱漁港懷舊碼頭彩色屋至和平島公園等景點。

「和平島公園」月色海岸風情。（北觀處提供）

結合北海岸及基隆市之台灣好行路線，從海邊到山邊，將基隆地區的觀光特色融合生態旅遊及體驗旅遊等元素，邀請遊客來趟基隆深度體驗兼具山城與海港多元特色的美麗與浪漫，觀光局及基隆市政府亦將攜手推動和平島公園為地質公園，成為國際旅客來台觀光亮點。

「雷達站咖啡」位於和平島公園制高點，進入頂樓後可眺望蔚藍海景。（和平島公園提供）

基隆和平島公園11月獲得第 15 屆長者及身心障礙者移動與運輸服務國際大會TRANSED及印度共融環境全球中心SVAYAM 2018無障礙旅遊景點獎，4日基隆市林右昌市長與交通部觀光局周永暉局長聯袂視察此一通用化設計成果，為基隆北海岸獨特海蝕地景，結合基隆小鎮與在地旅遊共同行銷，並邀請大家到訪見證優質旅遊目的地。

和平島公園自納入北海岸及觀音山國家風景特定區後，在整修過程裡特別關注無障礙環境的營造，從停車場、景觀台、沙灘區、戲水池、無障礙步道與廁所，每一處地方及小細節都希望能為行動不便的遊客創造更多的便利。

今年和平島公園結合更多的創意設計，運用已經改善硬體設施再加上更貼心的軟體服務，自開放式遊客中心、多功能媒體室、公共廁所、穆斯林祈禱室、特色餐廳，融合多元文化、清潔明亮的環境，為每一個遊客提供無障礙旅遊環境，創造更多來基隆和平島遊玩的無限驚喜。

(中時電子報)