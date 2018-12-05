文學種子飛飛飛！前進偏鄉播種深植學子心田

2018年12月05日 05:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

文學種子飛飛飛！文化部與國立台灣文學館於10月2日、16日及12月4日辦理推廣閱讀體驗活動，前進高雄市龍肚國小、台南市青山國小及雲林縣斗六國小，以台文館出版之《台灣兒童文學叢書》為教材，規劃國小低、中、高年級的分齡閱讀體驗課程，以活潑有趣的方式，帶領學生認識台灣資深兒童文學作家和作品，將台灣文學種子深植到偏鄉學子心田。

文化部推動的「文化體驗教育計畫」，希望將豐富的文化體驗資源帶入學校，讓孩子有機會在課堂時間接觸藝文活動，讓藝術向下扎根。本次參與活動的學校以偏遠地區為主，其中雲林縣斗六國小雖不屬於偏遠地區學校，但校方表示此前該校並無辦理過閱讀體驗課程，能有機會參與本次活動，全校師生都非常高興。

本次活動以台文館出版之《台灣兒童文學叢書》為教材，運用《雪地和雪泥》、《跟太陽玩》、《兩個衛兵》等繪本，設計互動、遊戲的方式進行分齡閱讀體驗。例如，低年級學生透過繪本《雪地和雪泥》思考與朋友的關係，並試著以圖文符號描繪出朋友的模樣。

閱讀老師以繪本串聯的方式，讓中年級學生了解時間的重要性，與時間流逝等概念，並帶入珍惜萬物的發想。高年級學生則進行童詩賞析，找出詩中「自然」的意涵，再到校園中撿拾素材，以圖畫與裝置表現他們對童詩的詮釋。

此外，本次活動也帶領孩子認識童詩，透過影像、感官、身體律動、觀察自然環境等方式，讓孩子對童詩有更多的想像。例如，幼兒園的學生透過影像和繪本《跟太陽玩》，感受童詩的節奏；低年級學生運用瑜珈動作來說文拆字，藉由身體的感受帶給孩子們不一樣的閱讀體驗。

中年級學生走出教室，在校園各處尋找自然素材進行童詩創作；高年級學生則在老師的引導之下，透過味覺感官和色彩感受，發揮想像力與感受力來創作童詩。

(中時電子報)