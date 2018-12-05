日本2018年耶誕節海外旅遊排行！台灣這裡奪No.1

新北歡樂耶誕城主燈秀。（新北府觀光旅遊局 提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！再過不久，就是大小朋友期待的耶誕佳節！日本經營日人海外旅遊市場第三大的旅行社「阪急交通社」，4日公佈日本2018年聖誕節海外旅行目的地排行榜，並介紹有關各國聖誕節活動與聖誕市集相關的資訊。而台灣榮登該排行第一名，為日本人聖誕節海外旅遊首選。

許願星池。（新北府觀光旅遊局 提供）

日本阪急交通社2018年聖誕節海外旅行目的地排行榜，前五名依序為台灣、德國、奧地利、捷克、與義大利。該文在介紹台灣時提到：台灣最有名的聖誕節活動是「新北市歡樂耶誕城」，除了有色彩繽紛的燈飾之外，每年也會利用新北市政府大樓進行光雕投影。該文並指出，以距離、交通可及性、氣候及性價比來看，台灣皆成為日本人在年底選擇海外旅遊的不二首選。

交通部觀光局駐東京辦事處主任鄭憶萍接受中央社訪問時表示，今年來台日本客可望達200萬人次，年底正逢耶誕節、跨年等節慶，許多日本旅行社都包裝了12月限定的耶誕節點燈行程。光是日本阪急交通社12月就有近1萬名日本旅客報名來台旅遊團，其中有1,100名將前往新北歡樂耶誕城。

歡樂耶誕城主辦單位新北市觀光旅遊局表示，耶誕節對日本人來說是一大重要節日，僅次於年底的跨年，每年到了12月日本國內的車站、遊樂園、百貨公司及商場等等都會妝點聖誕氛圍的燈飾。

新北市觀光旅遊局也安排日本自由行遊客首選旅遊指南"地球の歩き方-台湾"(漫步地球2018年9月最新版)特別介紹新北市歡樂耶誕城，並介紹擁有好山好水新北市的各地私房景點，此外，並與來台遊客必看人氣網站「Taipei Navi」議題合作，讓日本遊客帶著實體與虛擬指南暢遊新北市！

(中時電子報)

新北歡樂耶誕城主燈秀。（新北府觀光旅遊局 提供）
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