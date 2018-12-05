12／05三大報頭版要聞

2018年12月05日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

民進黨九合一選舉慘敗，繼新系立委蔡其昌和段宜康釋出訊息賴菊將請辭後，新系北市議員李建昌昨也放話要蔡英文「放手讓有選戰經驗的中生代來」，新系大老林濁水留言附和；顯示新系為力保2020年執政，已啟動「逼宮」戲碼。

美國財長穆努欽3日表示，美國對與大陸達成貿易協議的前景感到樂觀，因為陸方已在幾個重要議題上做出讓步的承諾。他並透露，陸方提議採取追加措施，價值逾1.2兆美元（約台幣36.8兆元），藉以糾正貿易失衡問題。美方先前稱，大陸同意向美採購數量非常大的農業、能源和工業等產品。

獲韓國瑜延攬進入高雄市府小內閣的前市議員林國權，因涉及吸金官司尚在審理中，他4日舉行記者會說，已向韓國瑜說明放棄出任主委一職。韓國瑜則表示，會記取教訓，未來徵詢閣員時會多一句是否有官司等問題。韓才公布4名小內閣閣員，還未就任就陣亡一員。

為減少高麗菜上市導致敗價到過年前，雲林縣府自行補助農民耕鋤作為有機肥，預估耕鋤200公頃約660萬顆高麗菜，4日啟動耕鋤作業，農民和農業處人員一同目睹。菜農說，翻耕雖很不捨，完全沒收成是要怎麼辦？這不是暴殄天物，犁掉至少救一些成本回來。

◎旺報

2018年兩岸企業家峰會4日上午於廈門舉行開幕式，大陸全國政協主席汪洋出席進行致詞，表示今年會面許多台灣工商界人士，因國際情勢變化對兩岸經濟合作尤其台商在陸發展前景表示關切。他現場也表態做出三項說明強調「三不變」，第一是兩岸經營合作穩定發展的大勢沒有變；第二是兩岸經濟互補大格局沒有變，同時對台商提供良好服務沒有變。

針對兩岸經濟議題，大陸全國政協主席汪洋4日提出「三點不變」，大陸涉台學者解讀，目前全球經濟環境不佳，大陸幫助在陸台商發展，也就是幫助自己。雖然現在大陸環保等監管日益嚴格，且嚴加反腐肅貪，但是當台商遇到經營問題時，陸方會依法行政，協助台商解決困難。

兩岸企業家峰會4日於廈門舉行開幕式，前副總統、峰會台方理事長蕭萬長致詞時指出，峰會成立5年多以來促成兩岸企業合作交流成果，但包含中美貿易摩擦等挑戰對大陸經濟帶來新風險與考驗，台商多年生產出口模式也遭受威脅，認為未來兩岸企業合作應跳出固有思維，尋求包含升級版合作新模式等5大方向。

台企聯榮譽會長郭山輝4日出席兩岸企業家峰會專題討論時，針對進一步提升兩岸經貿合作，指出在惠台31條措施美意下，期待能再放開部分侷限，例如放寬給傳統製造業台商的轉型升級鼓勵限制，以及加強大健康或綠色文創等產業的擴大合作，進而讓兩岸面對中美貿易戰風波下進一步深化合作。

◎工商時報

科技業前景低迷，連最上游的晶圓代工也感受寒意？業界傳出，蘋果明年上半年依慣例降低7奈米投片，原本預期高通、海思的投片量可望補上缺口，但高通及海思近期再度下修展望及投片預估，導致台積電明年上半年7奈米產能利用率無法達到滿載預期，甚至可能僅有八、九成左右，淡季效應恐會相當明顯。

美國總統川普上周威脅砍斷通用汽車一切政府補助後，如今打算更進一步在2020或2021年全面終止電動車補助，震驚美國汽車業，也令外界擔心美國電動車發展受阻。

大陸上海股市與英國倫敦股市互通（滬倫通），在歷經3年規劃、協商，將於12月14日於倫敦揭牌，並將公布入選的中、英企業名單，預計各有10家左右，並可望在明年1月間正式交易。而華泰證券是第1家獲准在倫敦交易所發行GDR（全球存託憑證）的中資企業。

川普與習近平達成貿易戰停火協議，雙方考量了極為複雜的政治、軍事與經濟因素，其中，汽車市場的衰退是迫使川普放軟，無法進一步啟動懲罰性關稅的重要關鍵因素。大國之間的角力固然是全方位的霸權之爭，但是任何政權都必須以經濟發展為第一優先，無法蠻幹，在這次雙方的停戰談判中再次獲得證明。

(中時電子報)