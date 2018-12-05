晶華酒店管家新任務 伴遊兼「跟拍」

「跟拍管家Photo Butler」是晶華酒店盡力滿足旅客需求的最新服務。（圖／晶華酒店）

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晶華酒店「跟拍管家」會隨同房客暢遊台北市各大觀光勝地及私房拍照熱點，並協助取景拍照。（圖／晶華酒店）
晶華酒店首席「跟拍管家Photo Butler」禮賓司賴建宏Alex，有國際金鑰匙協會認證也是晶華員工攝影社的社長。（圖／晶華酒店）

台北晶華酒店的管家愈來愈忙碌啦！鑑於拍照、打卡、上傳、分享已成為現代人「必需日常」，所以繼「婚宴管家WeddingButler」與「購物管家Shopping Butler」之後，晶華酒店再創全球旅館飯店先例，即日起推出「跟拍管家Photo Butler」服務，由飯店派出充滿服務熱誠的「跟拍管家」，陪同下榻晶華酒店的房客進行酒店的特色景致導覽、亦或是暢遊台北市各大觀光勝地及私房拍照熱點，同時負責捕捉同行旅客與酒店以及城市共構的美景、註記美好的旅遊回憶。

預訂「跟拍管家Photo Butler」服務的房客，可向晶華酒店禮賓司預約，目前晶華規劃推出的行程以「晶華酒店秘境景點」為主，提供超過30個絕美打卡點的導覽及免費跟拍服務，日後還會推出包括「漫步中山表參道」及「暢遊大稻埕」等，跟拍管家也會依據房客報名的時間、季節以及參加人數等不同需求進行其他客製化遊程的推薦。

晶華酒店總經理吳偉正表示，晶華持續提升客戶滿意度，由於來台自由行旅客人數持續增加，而「拍照+打卡」並成為旅行體驗中重要過程，所以晶華酒店與時俱進地提供「跟拍管家」服務。吳偉正並強調，Photo Butler會是最在地的晶華酒店以及城市行銷大使、也會是為房客記錄遊程點滴的好嚮導。」初來乍到台北的遊客們有了Photo Butler的陪伴，可以快速的進入旅遊模式，從在地人的視角探索下榻酒店或是城市的美景秘境，最重要的是，拍照時不用再把相機或是手機交給路人幫忙，Photo Butler會幫您拍到滿意為止。

(工商 )

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