不再「韜光養晦」？陸學者釋放3點驚人訊號

2018年12月05日 08:18 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

習近平深化兩岸經貿 台商：感受到了

中國大陸自從1978年改革開放後，當時大陸領導人鄧小平提出「韜光養晦」的外交戰略，強調處理國際事務必須「冷靜、冷靜、再冷靜」。而這一關鍵方針，既讓大陸突破西方圍堵，更奠定北京逐步站穩國際舞台的基礎。對此，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮教授4日公開表示，國際社會、國內民意的呼聲讓陸方外交無法再奉行30多年來的「韜光養晦」的政策，「韜光養晦」的時代已經結束了，且他提出大陸現在5點內部問題和3點未來問題。

回首當年鄧小平的「韜光養晦」，即由「冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應付、韜光養晦、有所作為」等20字概括而來。而此一外交方針，也為後來的大陸領導人江澤民及胡錦濤所遵循，主宰大陸外交戰略長達30多年。

據港媒《中評社》報導，金燦榮在中國記協新聞座談會表示，早在改革開放之初，中國外交就轉向了「韜光養晦」，他也表示，韜光養晦是比較複雜的一個思想系統，裡面包括幾個要點：

第一，中國是個超大型國家，對這樣國家而言，內部挑戰永遠是最重要的，外部挑戰永遠是第二位的。「韜光養晦的邏輯就是中國跟一般國家不一樣，超大型國家內部問題永遠最重要」。

第二，在內部問題當中，經濟發展是硬道理，一定要永遠排第一。

第三，外交上要去意識形態化，不要被意識形態綁架。

第四，中國不要主動參與各種國際矛盾。

第五，有時候你不惹矛盾，矛盾也要惹你，碰到這種情況，中國也要非常克制地使用力量。

但金燦榮提到，近年來中國的外交政策從“「韜光養晦」轉變成現今「奮發有為」，至於為何有此轉變？金燦榮認為以下三點目前較有可能。

首先，中國GDP體量變大，物理上無法再韜光養晦，現在你塊頭太大了，根本韜光養晦不了了，「美國人早看見你了，再韜光養晦就是鴕鳥政策，就是掩耳盜鈴、自欺欺人」。

第二，國際社會要中國承擔責任。金燦榮說：「十年前，無論是發達國家，還是發展中國家都批評中國不承擔責任，現在中國承擔責任了，有一部分人又不高興了」。

第三，國內民意的變化。金燦榮說「中國大陸現有網民8億500萬人，因為網絡發達，現在中國網路民意也不像中央以前想的那樣韜光養晦的。

金燦榮還說，這三個變化是擋不住的，現在還有一部分知識分子說要韜光養晦，他認為坦率地看，這是漠視現實的結果，主觀上想做，客觀上做不到了，「韜光養晦」時代已經結束了。

(中時電子報)