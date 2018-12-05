立委補選自推候選人？三大因素成柯文哲考量重點

台北市長柯文哲。（本報資料照,王英豪攝）

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中時電子報
／綜合報導

北市大同士林選區即將進行立委補選，綠白是否再次合作成焦點，不過日前柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩、北市府發言人劉奕霆傳已將戶籍遷往該區。有評論指出，柯在立委補選自推候選人，恐是考量三個因素。

台北市立委補選即將在明年1月27日登場，被視為「柯家軍」的學姐黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆、觀傳局長陳思宇以及競辦發言人林筱淇都被點名參選。柯文哲昨被問到此事時表示，該準備的先準備，有想法、有意願的大家先準備，再來決定。

據中評社報導，柯會在立委補選自推候選人原因有三。一為「韓流」讓柯文哲網路聲量銳減，必須要有話題吸引媒體、引發討論，維持網路聲量。若柯家軍參選可帶動媒體關注。

二、柯辦發言人林筱淇曾在政論節目上表明，白綠合作的前提，民進黨要先講清楚之前在打選戰的過程中，給柯的抹黑、抹黃、抹紅。而此次立委補選正好成發洩口，因此才有陳思宇、林筱淇、劉奕霆與黃瀞瑩等選項，並視民進黨採取動作而推派不同的人選。其中林筱淇、劉奕霆是最不可能當選的，若派林、劉代表是意思意思，對綠人情留一線，但若指派黃瀞瑩、陳思宇出馬登記，就不是這麼簡單了。

此外，柯文哲周日在北市府前廣場舉辦感恩簽唱會時表示，選舉結果有輸贏，但整個台灣社會還是要往前走，「很高興這場選舉在台灣歷史意義代表，除了藍綠外還有新的選擇，感謝台北市民選擇台灣價值」。對此，該評論認為，柯文哲定位台灣價值，更是加深各界關注柯會否進一步參選2020，因此若柯文哲派誰出馬最有可能更近一步。若是推派黃、陳二人，意義就不僅在鬧場，可能就是白綠見真章，也是柯文哲對2020的佈局。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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