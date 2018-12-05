孟庭葦前夫遭爆外遇 帶「大小妾」赴大陸還陪睡

孟庭葦離婚主因，導火線據悉是張志鵬和張暖雅被抓姦在床。(圖/中時資料照)

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中時電子報
蘇士亨

香港女星張暖雅在臉書發文，揭發孟庭葦跟前夫張志鵬離婚內幕，還一連串牽扯出孟庭葦與女助理女女戀、張志鵬家暴等醜事，未料日前網路瘋傳對話截圖，踢爆張志鵬與已婚的張暖雅外遇，還偷吃張暖雅助理，帶著「大小妾」在大陸快活。

根據《鏡週刊》報導，孟庭葦跟前夫張志鵬目前撕破臉，甚至上法院控告誹謗，主要是張志鵬公司旗下藝人張暖雅，於微博及臉書發文指出孟庭葦與女助理搞女女戀，才導致這段婚姻破局，也讓孟庭葦2度發律師聲明揚言提告，不過卻有自稱「看不慣張志鵬跟張暖雅張狂樣」的工作人員，於張暖雅微博PO文痛罵2人「男盜女娼」，更直指「在北京辦公室行苟且之事」，雖沒多久就被刪文，但已被歌迷截圖，才爆出張志鵬偷吃張暖雅一事，至於張志鵬跟孟庭葦離婚原因，據悉導火線其實是張暖雅跟張志鵬被捉姦在床。

該內容指出張志鵬跟已嫁給香港導演胡耀輝的張暖雅發展婚外情，此外張暖雅助理趙曉妍，也被張志鵬當成「小妾」，另外傳出洹國際文化股份有限公司解散後，張志鵬便帶著「大小妾」去了廈門，此外工作人員更加碼爆料「公關都是讓暖雞送上門跟人睡，但陪睡一周還是白讓人玩」，並指張志鵬「脾氣臭又變態」，還會嫌女員工唱歌難聽不陪客戶喝酒等，但都未經當事者證實。

(中時電子報)

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