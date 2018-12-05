女子無照酒駕還撞警 被逮後吃2萬罰單

一邱姓女子酒駕還撞警，後因自己犁田遭逮，被告還吃2萬元罰單。(示意圖／達志影像)

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中時

邱姓女子酒駕行經土城永寧路、永安路口，巡邏員警要求她停車受檢，但邱女卻加速落跑，一路逆向行駛、闖紅燈並衝撞員警，最後因為自己犁田才遭逮。

邱女沿路狂飆約1公里，警方根據密錄器內容針對邱女酒駕、無照駕駛、闖紅燈、行駛快車道等違規行為開出逾2萬元罰單，也讓邱女荷包大失血。

警方指出，土城分局派出所副所長游書程、警員陳恩昨晚9時許執行巡邏勤務，行經永寧路、永安街口時，見55歲邱姓女駕駛騎乘機車且面帶潮紅，上前盤查並示意女駕駛停車受檢時，邱女突然加速逃逸，拒絕盤查並沿永安街、中央路3段、金城路1段等路段逃逸。

警方指出，邱女為了甩脫員警，沿途還還闖紅燈、行駛禁行機車道、逆向行駛、危險駕車等為違規行為。

員警一路尾隨至土城區金城、忠義路口時，邱女被停等紅燈的車陣堵住而減緩速度，副所長游書程見狀超前以車身擋住，喝令停車受檢，但邱女仍不聽從還衝撞員警，反而因車輛打滑而犁田倒地，陳員與支援員警合力逮捕邱女。

警方指出，邱女衝撞員警過程中，除造成警用機車右側車殼及大燈毀損外，員警並未受傷，邱女酒測值達0.42mg/l，全案除依公共危險、妨害公務等罪嫌移送偵辦，並依道路交通管理處罰條例針對闖紅燈、無照駕駛、危險駕車等違規行為舉發。

(中時 )

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