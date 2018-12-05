台灣溫泉美食嘉年華甜柿浴 讓人耳目一新

台中市溫泉觀光協會舉辦台灣溫泉美食嘉年華系列活動，特邀請鳥取縣的百花繚蘭團體，展現日本百年歷史的溫泉歌舞呼應！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
今年溫泉泡浴活動，推出浪漫的花浴，讓參與民眾都沐浴在浪漫台中溫泉區。（陳世宗翻攝）

台中市溫泉觀光協會連續四年舉辦台灣溫泉美食嘉年華系列活動，今年在交通部觀光局輔導下結合台中市政府舉辦的台中世界花卉博覽會推出花現谷關溫泉饗浴活動；特邀請到鳥取縣的百花繚蘭團體，展現日本百年歷史的溫泉歌舞呼應本次的主題，並為本次活動揭開序幕，現場民眾皆耳目一新流連忘返。

台中市溫泉觀光協會指出，本次延續特色溫泉泡浴活動，不止推出去年受歡迎的甜柿浴，更推出了浪漫的花浴，讓參與的民眾都沐浴在浪漫台中溫泉區。同時養生太極溫泉操活動，也使得每一位熱愛泡湯的民眾強健體魄，提高了溫泉養身保健概念。

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，為讓民眾更能深刻體驗溫泉區的美食，台中市溫泉觀光協會還推出花博餐盒，讓每一個在溫泉區的旅客都可以用最經濟實惠的價格享用到雙主菜的在地文化特色料理。

靜宜大學文化美食資源規劃與研究中心教授吳政和表示：台中市溫泉觀光協會積極與日本溫泉區互動，透過美食上的交流領略了日本人對當季食材應用的靈活度與精緻度，希望結合台灣在地團隊本土扎根的實力，為谷關溫泉美食創新與創價。

吳政和說，本次所推出的花博餐盒，充分表現食當季與食在地的關鍵因素，在滿足每一位旅人味蕾的同時，還協助推廣和平地區在地小農的有機食材，結合許多國際與在地團體的表演互動讓許多遊客感受到台中市溫泉區的創意與活力。

(中時 )

農委會說高麗菜盛產 改種甘藍菜O… 萌！山羌「健檢」好厚工！量體溫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。