台灣溫泉美食嘉年華甜柿浴 讓人耳目一新

2018年12月05日 09:33 中時 陳世宗

今年溫泉泡浴活動，推出浪漫的花浴，讓參與民眾都沐浴在浪漫台中溫泉區。（陳世宗翻攝）

台中市溫泉觀光協會連續四年舉辦台灣溫泉美食嘉年華系列活動，今年在交通部觀光局輔導下結合台中市政府舉辦的台中世界花卉博覽會推出花現谷關溫泉饗浴活動；特邀請到鳥取縣的百花繚蘭團體，展現日本百年歷史的溫泉歌舞呼應本次的主題，並為本次活動揭開序幕，現場民眾皆耳目一新流連忘返。

台中市溫泉觀光協會指出，本次延續特色溫泉泡浴活動，不止推出去年受歡迎的甜柿浴，更推出了浪漫的花浴，讓參與的民眾都沐浴在浪漫台中溫泉區。同時養生太極溫泉操活動，也使得每一位熱愛泡湯的民眾強健體魄，提高了溫泉養身保健概念。

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，為讓民眾更能深刻體驗溫泉區的美食，台中市溫泉觀光協會還推出花博餐盒，讓每一個在溫泉區的旅客都可以用最經濟實惠的價格享用到雙主菜的在地文化特色料理。

靜宜大學文化美食資源規劃與研究中心教授吳政和表示：台中市溫泉觀光協會積極與日本溫泉區互動，透過美食上的交流領略了日本人對當季食材應用的靈活度與精緻度，希望結合台灣在地團隊本土扎根的實力，為谷關溫泉美食創新與創價。

吳政和說，本次所推出的花博餐盒，充分表現食當季與食在地的關鍵因素，在滿足每一位旅人味蕾的同時，還協助推廣和平地區在地小農的有機食材，結合許多國際與在地團體的表演互動讓許多遊客感受到台中市溫泉區的創意與活力。

(中時 )