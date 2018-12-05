NASA科學家：外星生命可能早已來過地球

2018年12月05日 09:17 中時電子報 陳舒秦

科學家不斷努力探索太空，也一直讓人類十分好奇，認為，美國航空航天局(NASA)下屬研究機構艾姆斯研究中心的計算機科學家兼教授科倫巴諾(音譯，Silvano P. Colombano)認為，外星智慧生命可能並不是人類一直以來所習慣認為的碳基生物體，並稱外星人很可能已經到訪過地球。，只是他們和地球動物不同，並非由碳元素組成，更沒有壽的限制，更容易進行星際旅行。

哥倫巴諾本身是一名教授，目前在航太總署的埃姆斯研究中心任職，他撰寫了一篇研究文章，審視外星生命到訪地球的可能性。科倫巴諾在論文中寫道：“我只是想指出一個事實，即我們可能會找到的，或者可能會選擇找到我們的外星生命或許根本就不是像我們這樣的碳基生物體。”他還指出，如果外星人不是碳基生命體，那麼這將影響我們對所尋找事物的假設。

哥倫巴諾認為，人類對外星生命的假設應該變得更有「彈性」，不應把潛在的可能性限制在現有的假設內，另外長途的星際旅行要花上很多年的時間，外星生物也可以克服這個難題。他說：「人們對生命體形式各種不同的假設，會使得星際穿越成為可能，考慮到人類文明中技術的發展僅有大約一萬年的歷史，且過去500年中才出現所謂的科學方法，因此，我們很難預測到未來幾千年人類技術的革新，更不用說幾百萬、幾千萬年之後了。」此外，他們體積也有無限可能，可以是極微細但擁有高智能的個體。

他建議「搜尋地外文明計劃」（SETI）應更積極去尋找外星生命，當中包括加強與態度較開放的物理學家合作，加強探索涉及時空和能量等範疇的研究。

(中時電子報)