深綠選民曝這次不投民進黨原因 網大讚：中肯

2018年12月05日 09:43 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉落幕，民進黨這次以慘敗收場，也使總統蔡英文連任之路出現重大危機。某位過去支持DPP的網友認為，大家選擇候選人時，該看的是「誰比較好」，而不是看「誰比較不爛」，綠營給人的感覺就是把別人打成爛蘋果，「攻擊對方人格時間，比推銷自己時間還多」。這番言論讓不少網友大讚「中肯」。

網友liweihau (lee)在批踢踢發文表示，以前就是以投綠的為主，但這次市長、議員，綠的抱歉他真的投不下去，他雖非設籍北市，但在競選過程中，尤其在台北市，綠營自提人選並對柯文哲的不實指控，實在讓人聽不下去，非常讓人倒彈。

他認為，在選擇候選人時，該看的是「誰比較好」，而不是看「誰比較不爛」，綠營給人的感覺就是「把別人打成爛蘋果，攻擊對方人格時間，比推銷自己時間還多」，結果「自己推的這顆蘋果，也讓人搖頭」。該網友憤怒的表示，「你們選舉只會玩這一招嗎？」。

其他網友也紛紛留言，「中肯」、「我今年的立場幾乎跟這篇一樣」、「因為DPP用道德制高點要求對手，自己卻做不到，雙重標準」、「我也是深綠轉柯粉」、「DPP就智障阿，跟吸獨仔混在一起，中間選民哪會投你」、「獨派現形記」、「全面執政 全面潑糞」、「國民黨爛只好投民進黨，沒想到更爛！」、「賭爛」、「砍假修惡勞基法」、「DPP打選戰手法很下流」。

(中時電子報)