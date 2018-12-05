萌！山羌「健檢」好厚工！量體溫、添加維他命E護健康

2018年12月05日 09:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

為了健康，我們都需要有定期健康檢查！動物也不例外！這次輪到雄山羌群進行健檢，行動健檢診所「小虎車」載著醫療器材和健檢團隊進駐台灣動物區，就地為雄山羌們的健康把關。

山羌健檢過程相當緊湊，團隊除了個人的角色，也隨時機動協助，整個任務在1小時內完成。（台北市立動物園提供）

我們健檢都是報到後，自己依檢查項目的順序，前往診間接受測試，但動物可不會抽號碼牌，也很難請他們自己走上磅秤，更不可能讓斑馬、羚羊們到動物醫療中心依序排隊掛號，全都得靠經驗豐富的獸醫團、加上對動物瞭如指掌的保育員，才能協力完成動物健檢任務。

健檢現場會備有大桶水加濕毛巾，隨時幫體溫過高的山羌快速降溫。（台北市立動物園提供）

首先要挑選體檢的時間，不同物種考量的條件也有相當差異，山羌天性害羞、容易緊張，看到保育員拿網子就開始四下亂竄，緊張指數立即攀升，體溫也快速上升，因此健檢除了在事前為山羌們添加維他命E，也要避免選在豔陽高照的大熱天，還必須盡量縮短工作時間，否則輪到最後一隻檢查的山羌，在體檢前可能就已經先跑完準馬拉松，風險就太高了。健檢現場會備有大桶水加濕毛巾，隨時幫體溫過高的山羌快速降溫，就像馬拉松選手經過補水站，會把水澆在頭上一樣的功能。

山羌全年都能繁殖，因此隨時處在戰鬥狀態，雄山羌除了犄角，還有一個厲害的武器，就是外露的獠牙，形狀像一把鋒利的刀刃，只要不小心被劃到一定會皮開肉綻。健檢時獸醫師也會特別把牠們的上犬齒磨鈍些，但山羌有個我們不知道的祕密，他們的上犬齒會終生不斷生長，過些時日又會長、自行磨得跟鋒利的刀刃一樣。

為了盡量縮短時間，9隻雄山羌出動了20位工作人員，保定、掃瞄晶片、建立檔案、量體重分工精細，很多項目也同時進行，包括量體溫、抽血、打疫苗、檢查牙齒、X光…，由於健檢前一天需要禁食、禁水，完成後立刻用輸液補充水分。這次的過程相當緊湊，團隊除了個人的角色，也隨時機動協助，整個任務在1小時內完成。

以前每年都會進行健康檢查，山羌也年年都要跑馬拉松，近年健檢結果都相當穩定，為了減少山羌緊迫，調整到約2-3年進行一次全身健康檢查，下此有機會看到「小虎車」路過，可能就是某種動物健康檢查的日子到囉！

(中時電子報)