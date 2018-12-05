影》盧秀燕 韓國瑜爆政策、人事爭議！黃創夏一席話示警

圖為準高雄市長韓國瑜(左)、準台中市長盧秀燕(右)。(中時資料照,合成圖)

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中時電子報
／綜合報導、／影音編輯

台中、高雄在這次選舉綠地變藍天，外界都在看準市長內閣人選及施政方向。然而，準台中市長盧秀燕日前提出暫緩鐵路山手線引發爭議；準高雄市長韓國瑜也因原定的小內閣人選涉嫌吸金案惹議。對此，資深媒體人黃創夏直言，如果盧秀燕的政策措施和韓國瑜人事布局不能更嚴謹和深思，「陳其邁和林佳龍可能很快就『被平反』，再出江湖」。

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韓國瑜近日籌組小內閣，原民會主委原定由林國權擔任，未料他被起底曾涉嫌吸金詐騙，且此案仍在審理中，引發爭議。昨天林國權則宣布放棄接任，韓國瑜也表示之後用人會更謹慎小心，並且在面試會提出是否有前科、官司等法律問題。

盧秀燕日前提出暫緩鐵路山手線，認為從財務狀況來看，先蓋捷運或山手線可討論，引發極大爭議。總統蔡英文1日表示，山手線對中部相當重要，能帶動中部資源、人力整合，希望和盧秀燕見面討論，讓盧秀燕直呼太好了。盧秀燕前天也強調，當初會喊出「大台中山手線」是為了測試執政黨是否會兌現政見支票，如今看到蔡英文總統跳出來支持「山手線」，她表示很開心，也希望中央未來可以全額補助。

對此，黃創夏在臉書發文指出，政治，前面一公尺就是一片漆黑，變幻莫測。而敗軍之將不可言勇，陳其邁和林佳龍原本很難再起。但近日盧秀燕與韓國瑜引發的爭議，黃創夏說若盧秀燕的政策措施和韓國瑜人事布局不能更嚴謹和深思，陳其邁和林佳龍可能很快就「被平反」，再出江湖了。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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