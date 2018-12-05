G4雙捷好市多商圈房市熱 「漢宇原境」開紅盤

2018年12月05日 09:46 中時 盧金足

G4雙捷好市多商圈利多，強勁推升區域房市，「漢宇原境」雙會館安全社區豪墅，成為單元12豪墅推案指標。（盧金足攝）

好市多將進駐北屯捷運GO站，帶動北屯機場與12單元區域地價與房價。（盧金足攝）

漢宇建設今年推出「漢宇原境」，以「建築原根莖」為發想，從品牌「漢宇掬境」開創的豪墅典範再升級。（盧金足攝）

九合一選舉結果出爐，房市也進入傳統購屋旺季，看屋人潮大為增加，從民眾的積極度看出對選後房市相當期待，漢宇建設在大選後正式進場的「漢宇原境」，坐擁G4雙捷及好市多商圈，大型商場招商引資 強勁推升區域房市，在單元12社區大樓建案居多的房市產品中，以雙會館安全社區電梯豪墅備受矚目，成為當地豪墅推案指標。

台中市大型投資招標案頻釋出，包括北屯捷運機場G0站、洲際娛樂商城租賃案等商業土地，吸引國內外重量級業者競爭搶標，不僅造就一波投資熱潮，大量就業機會與消費商機，更帶動區域龐大購屋需求。

好市多進駐北屯捷運GO站，帶動北屯機場與12單元區域地價與房價，買氣加溫，北屯區也成為購屋亮點，建商看好捷運紅線台鐵高架化於10月底完成全線通車，新增栗林、頭家厝

、松竹、精武及五權站共五座車站，捷運綠線年底開始試運轉，其中台鐵松竹站與捷運綠線G4站共構，創造北屯區接軌7期新市政、烏日高鐵等區域的便捷性。

漢宇建設總經理葉昱徵表示，「好市多」敲定落腳捷運綠線北屯總站旁，預計於6000餘坪基地興建賣場與停車空間並將於2019年開幕；捷運綠線預計2020年全面通車，正式宣告台中進入捷運新世紀，尤其，北屯機捷總站搭配鐵路高架化、未來的雙港輕軌，成為最具潛力發展區塊。

G0站相隔松竹路即是單元12，區域內有捷運綠線G3、G4站

，且鄰近崇德、松竹商圈、涵蓋多所明星學校，眾多建商紛搶地推案，交通建設與重大投資帶旺台中市北屯區，助攻區域房市銷售。

台中市以往7期因市政府、百貨商圈及台中國家歌劇院等政商重鎮因素，成為精華地段的代表，卻因為高容積的開發策略

，讓7期成為高樓林立的區域，現代人重視自然環境的觀念盛行，加上家庭人口結構改變，豪宅客不再以7期為唯一考量。

「利多不斷讓北屯區成為置產增值新熱點！」葉昱徵指出，2017年底在單元12推出「漢宇築境」熱銷，今年再推出「漢宇原境」，以「建築原根莖」為發想，從品牌「漢宇掬境」開創的豪墅典範再升級，著重「森」度留白、垂直綠化、安全社區、會館豪墅與私人會所，營造豪墅生活美學更多原創性。

「漢宇原境」還用心打造微氣候，環境舒適宜人，讓客戶覺得安心又貼心的是，漢宇建設特別安裝防霾紗窗隔絕PM2.5，加上基地緊臨2萬5000多坪的公園，不只坐擁無敵棟距，也享受自然綠意結合的生活模式。

漢宇建設還以留白概念捨棄3棟量體成就的社區車道、16.5米棟距中庭規畫更有餘裕的生活動線，此外，24小時全天候物業管理與兼具手作美學廚房、健身房的會館規畫，符合企業主、台商、醫師等忙碌人士的需求，完整社區開發與頂級安全規畫獲客戶青睞，住家擁有寧靜環境又有交通便利性，也為有天有地，有土斯有財的電梯豪墅衝出一波買氣。

(中時 )