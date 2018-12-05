核一廠1號機停機否？台電： 待取得許可正式啟動除役

核一廠（本報資料照片）

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台電核一廠1號機運轉執照在今（5）到期，是台灣首座以核能發電運轉、也是第一座走入除役階段的核能機組。台電表示，核一廠1號機運轉執照40年有效期間屆滿，次日起就進入除役階段，機組依法正式停止運轉。

台電表示，核一廠除役計畫已於去年6月28日通過原能會審查，現正待環保署環評審查通過，取得原能會除役許可後正式展開除役作業。

台電說明，1號機與2號機裝置容量皆為63.6萬瓩，分別在民國67年12月與68年7月商轉，運轉執照則分別於今年12月5日及明年7月15日屆期。

核一廠1號機累積發電量約1,625億度，2號機累積發電量約1,754億度，兩部機組累積發電量共達約3,380億度。核一廠為我國十大建設之一，除了協助我國因應1970年代石油危機造成的經濟衝擊，長期而言，也改善台灣的投資環境，成為工業轉型的基礎，並加速中下游產業發展，促進台灣經濟發展及工業的全面升級。

台電表示，感謝新北市政府及石門鄉親提供寶貴用地及資源，共同帶領台灣經濟產業蓬勃發展。

台電指出，依據國際核電廠除役程序，核電廠需將反應爐心的用過核子燃料退出，才能實質進行除役工作，而目前核一廠用過燃料分別放在爐心與用過燃料池中，不論放在爐心、乾式貯存或是用過燃料池均屬安全的方式，若能放置在乾式貯存桶內，由於不需要電力或是冷卻水維持冷卻，靠自然通風即可冷卻，相對上更為安全，亦可順利進行除役作業。

(中時 )

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