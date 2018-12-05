再打臉！美議員認沙王儲殺人 30分鐘判謀殺

美國參議員聽取CIA報告之後，認定沙國王儲絕對是華郵異議記者命案主謀，還說王儲站上法庭「30分鐘內就會被判刑。」（圖／美聯社）

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中時電子報

先前美國參議員就曾表示，若總統川普不對沙國進行制裁，國會會制裁，現在可能真的要付諸行動了！華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）謀殺一案又有新的進展，多位美國參議員聽取CIA報告後，憤怒表示沙國王儲是命案主謀，並且全程監控整個過程，還說王儲如果站上法庭，「30分鐘內就會被判謀殺。」

美國共和黨籍參議員葛蘭姆強烈抨擊沙國王儲與華郵記者命案脫不了關係。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，包括共和黨、民主黨幾位參議員4日聽取美國中央情報局（CIA）報告卡舒吉命案細節，會後決定對沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）提出新的法律制裁，此外也不排除限制美軍參與沙國支持的葉門內戰。

共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）驚呼，犯案過程用的是「殺人鋸子！」證實先前媒體報導沙國法醫參與其中，並用器具分屍卡舒吉。

葛蘭姆還說：「你真的要瞎了眼才會認定王儲不是幕後主謀。」

另一位共和黨參議員寇爾克（Bob Corker）更表示穆罕默德不僅指示行兇，還「全稱監控殺人過程」，「如果他（王儲）今天站上法庭，大概30分鐘就會被判謀殺！」

卡舒吉自10月2日走進沙國駐伊斯坦堡領事館後就失去聯繫，此後沙國官方數度改變說法，最終才認了王儲親信主導一切，不過堅稱王儲並不知情。儘管各項證據及調查指證歷歷，川普仍辯護「王儲可能知情、可能不知情」，更明白表示考量到與沙國的利益關係，不會就此切斷雙方合作，不希望記者遇害事件影響國際油價以及美國在中東的戰略地位。

(中時電子報)

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