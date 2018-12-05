再打臉！美議員認沙王儲殺人 30分鐘判謀殺

先前美國參議員就曾表示，若總統川普不對沙國進行制裁，國會會制裁，現在可能真的要付諸行動了！華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）謀殺一案又有新的進展，多位美國參議員聽取CIA報告後，憤怒表示沙國王儲是命案主謀，並且全程監控整個過程，還說王儲如果站上法庭，「30分鐘內就會被判謀殺。」
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，包括共和黨、民主黨幾位參議員4日聽取美國中央情報局（CIA）報告卡舒吉命案細節，會後決定對沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）提出新的法律制裁，此外也不排除限制美軍參與沙國支持的葉門內戰。
共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）驚呼，犯案過程用的是「殺人鋸子！」證實先前媒體報導沙國法醫參與其中，並用器具分屍卡舒吉。
葛蘭姆還說：「你真的要瞎了眼才會認定王儲不是幕後主謀。」
另一位共和黨參議員寇爾克（Bob Corker）更表示穆罕默德不僅指示行兇，還「全稱監控殺人過程」，「如果他（王儲）今天站上法庭，大概30分鐘就會被判謀殺！」
卡舒吉自10月2日走進沙國駐伊斯坦堡領事館後就失去聯繫，此後沙國官方數度改變說法，最終才認了王儲親信主導一切，不過堅稱王儲並不知情。儘管各項證據及調查指證歷歷，川普仍辯護「王儲可能知情、可能不知情」，更明白表示考量到與沙國的利益關係，不會就此切斷雙方合作，不希望記者遇害事件影響國際油價以及美國在中東的戰略地位。
(中時電子報)