展示28項前瞻技術 生技與新藥展現世界第一

2018年12月05日 10:17 中時 邱琮皓

人口增加及高齡化驅動全球生技醫療需求不退，結合資通訊科技更是主流顯學，科技部在12月13至15日假臺北世貿三館主辦「2018未來科技展」（Future Tech Expo ,FUTEX 2018），透過「生技與新藥」、「醫材」二大技術主題區之學研成果，搭配「智慧醫院」特色專區的虛實整合技術模擬示範。

科技部表示，這不僅將加速前瞻科研成果落實轉化至大健康產業的應用連結，更大大顛覆傳統就醫流程的跨界未來性應用，讓全球看到臺灣生醫的軟實力，是今年未來科技展的一大亮點。

台灣擁有亞洲第一、全球第三的優質醫療體系與臨床環境，在醫學領域人才濟濟，實施超過二十年的全民健保的大數據，在臨床試驗領域更具有國際化優勢與吸引力，成為發展生技與新藥的最大利基。在「生技與新藥」主題區即囊括28項新穎的疾病治療與檢測，以及食品與環境安全、農業生技等先進技術，展出規模堪稱之最。

科技部指出，其中具有獨步全球的前瞻技術包括中研院不但完成第一個利用人工智慧模型進行腸病毒基因型即時判別的線上平台，同時也成為全球第一個開發出對治療漸凍人及相關神經退化疾病的新穎抗體。中國醫藥大學設計出全球第一個以點眼藥水的機轉方式治療近視；陽明大學率先發現透過抑制 MIP-1β可能對第2型糖尿病人周邊動脈疾病的全新治療方法；成功大學成為全球第一個證明幹細胞在治療缺血性心臟病可能產生明顯療效。

在農業生技領域，中興大學開發出全球第一個利用植物病毒交互保護技術防治百香果病毒，並且成功應用在越南市場，打響國際知名度；以及成功大學首創獨步全球的水質檢測車（移動式有害藻類及微生物監測平台）等，這些獨步全球的領先技術都不斷在國際為臺灣爭光。

(中時 )