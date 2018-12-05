碾冰如泥！陸製全球首艘極地凝析油輪

2018年12月05日 10:06 中時電子報 馮英志

全球首艘極地凝析油輪「BORIS SOKOLOV」號在廣州南沙舉行命名儀式，「BORIS SOKOLOV」具有Arc7級破冰、雙向破冰、吊艙推進等功能，可在低溫、無破冰船引航的條件下航行和運輸凝析油，就算是在北極航區，它也能夠「碾冰如泥」前進。

根據廣州日報4日報導，廣船國際副總經理周旭輝說，以前在極地運油只有夏季才能通行，現在有了它，冬天也能作業，這艘船就是為挑戰北極地區極寒天氣而生。

周旭輝指出，BORIS SOKOLOV（伯里斯 索科洛夫）號是按照俄羅斯船級社最高冰區級別—Arc 7級破冰能力設計，能全年在無破冰船引航的條件下航行和供應凝析油。最特別的是，船的艏艉都安裝了由特種材料製成的冰刀，遇到1.8米厚以下的冰層和15米以下的冰脊，它可以如「切豆腐」般直接碾壓過去。

這艘油輪另一特點是安裝了全球最大的吊艙式推進器。根據報導指出，由於這艘船沒有舵，轉向、前進和後退都靠吊艙式推進器，其可在360°內水準轉動以實現船舶前進或者後退。因此，這艘船可實現艏艉雙向破冰，其中艏部可破1.8米厚的冰層，艉部可破1.5米厚的冰層，並能保持2節以上的航速，這在冰區船舶中是絕無僅有的。

(中時電子報)