遭爆吸毒親赴警局檢驗 薛之謙：若有虛言當眾自盡

2018年12月05日 10:28 中時電子報 蘇士亨

大陸歌手薛之謙去年與前妻高磊鑫復合，今年九月升格新手爸媽，卻被前女友李雨桐影涉劈腿，還被網友痛批是渣男，未料又遭網路紅人，也就是女星黃奕前夫黃毅清指控吸毒，對此薛之謙則親赴警局做檢驗以示清白。

薛之謙微博全文。(圖/薛之謙微博)

黃毅清爆料薛之謙吸食冰毒多年，1年內吸食過就驗得出來，更稱薛之謙心虛想拖過7天，就是要等尿檢驗不出來，沒想到薛之謙卻曬出赴警局接受毒品檢測照片，並PO文反擊：「黃毅清，你在網上連續說我吸毒，我去警察局報了警，驗的…是我自己...我也沒辦法了...你要的品種我都驗了，不要的我也驗了，全程員警陪同，我能承受也只能到這了」，此外更強調從不吸毒，並發誓「若有虛言，當眾自盡」，還要求黃毅清別刪文，等檢驗結果出爐要為言行負責。

黃毅清微博全文。(圖/黃毅清微博)

稍晚黃毅清發文回覆：「以前薛之謙的確吸毒，當事人女友親口跟我說，說明這幾年他戒了，難怪現在講話語句正常點」，更大言不慚表示：「你們應該謝謝我，如果不是我，薛之謙不會去驗毒，只有吸過毒的人，才會對檢驗結果没有吸毒顯得激動萬分」，隨後便將留言功能關閉，此舉讓網友氣憤不已，痛批「造謠成癮說的話還有人信」、「結果出爐後支持薛之謙提告」。

(中時電子報)