照服員人力不足 立委提案凍結200萬預算

2018年12月05日 10:36 中時 林周義

長照2.0去年上路，將服務對象擴大，然而長照人力問題仍待解決。根據監察院今年的調查報告，2020年照顧服務員的短缺可能達到8000人，民眾恐「看得到、吃不到」。立法院衛環委員會今（5日）審查衛福部預算，將凍結200萬的長照預算，待提出5年需求的人力規劃後，才可動支。

根據「國內照顧服務員之實際發展概況暨政府總體長照人力之具體規劃」調查推估，照服員去年9月共短缺5687人，到了2020年人力短缺將逾8000人。衛福部統計顯示，2016年底，領有結業證書、取得術士證照者共12萬2180人，實際從事照顧服務工作者僅占24.5%。2017年9月，全國領有照服員訓練結業證明書，且實際從事照顧服務工作比率僅21%。

衛福部長照司專門委員周道君表示，去年10月的照服員人數約2萬8千人，今年同期則增至3萬3千人，成長了5000人，將近20%。為解決照服員的人力問題，衛福部的因應方式包括增加訓練人數，讓有意願者得到受訓機會、調整居家照服員及專科畢業人員的待遇至3.2K，並加強宣導，建立專業形象；職涯發展方面，則將服務單位請領補助的方式由時數計算，改為以項目計算，提供更多的補助，讓單位得以發展，適時增設管理職位，以利照服員升遷。

提案立委王育敏原欲減列「健康照顧發展及數位健康照顧管理計畫」的100萬元預算，另再凍結200萬元，但周道君表示，整體來說今年已有大幅的人力成長。王育敏後將100萬元的減列取消，只凍結200萬元，待衛福部針對長照人力提出規劃後，才可動支。

(中時 )