影帝莊凱勛傳遞台南幸福情 都在12／6中時電子報直播

科技部南部科學工業園區管理局

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中時電子報
綜合報導

由科技部南部科學工業園區管理局「宜居移居 幸福沙龍」記者會將在2018年12月6日星期四，下午兩點到三點於台北市松山文創園區臺北文創大樓一樓穿廊盛大舉行，除了南部科學工業園區管理局林威呈局長與台南市政府李孟諺市長攜手站台，現場還有金鐘影帝莊凱勛全家首度幸福同框微電影實境秀「阿爸的湖畔涼台」，幸福奶爸現場加碼製作台南天菜級美食虱目魚飯糰，傳遞台南好滋味！中時電子報粉絲專頁於該日下午兩點到三點也會同步直播，帶領大家參與其中。

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南部擁有豐富的特色美食及文化景點，相對的居住成本也較低。這次南科管理局也邀請到兩對南居夫妻分享南科幸福情。

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住南科真幸福，這次記者會連金鐘影帝莊凱勛都被驚動了，全家特別跨刀演出南部科學園區微電影實境秀「阿爸的湖畔涼台」，完整呈現南科優質生活圈，傳遞在地的美好風光與溫暖人情。最讓人期待的是活動現場莊凱勛將親手製作虱目魚飯糰，邀請大家品嚐台南在地幸福好味道。

好康的還不止這樣，吃貨好友們有福了!在天氣偏涼的12月裡，南科管理局特別準備由台南在地善化農會胡麻油料理的麻油雞美食，暖暖你的胃，不只吃下美食，也把幸福感一起收納胃中。享受完美食，還有好禮可以帶回家! 只要和南科公共藝術拍照打卡上傳，就有機會獲得限量文創好禮喔！

這麼多好康跟精彩活動，一定要準時收看中時電子報粉絲專頁12/6下午兩點到三點直播節目!

(中時電子報)

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