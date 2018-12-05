日姐妹校訪長榮女中 樂學鳳梨酥、珍奶

長榮女中師生教導日本姐妹校北陸學院學生製作台灣最有名的伴手禮鳳梨酥。（洪榮志攝）

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長榮女中在日籍校長番匠鐵雄的牽線下，37年前與日本北陸學院締結為姐妹校後，雙方往來頻仍。今年北陸師生再度造訪，校方5日安排多元特色課程，提供雙方學生一同體驗。北陸學生除了學做鳳梨酥、珍珠奶茶，更享受日式包頭編髮、彩妝等髮妝服務。

已故的番匠鐵雄為長女日據時期的校長，光復後返日任教於北陸學院，並於1981年促成兩校的姐妹情誼。北陸學院位於日本石川縣，為「嘉南大圳之父」八田與一技師的故鄉，每年北陸畢業旅行，都會帶著學生前往八田與一紀念園區追思，然後造訪姐妹校長榮女中。今年由校長崛岡滿喜子帶領師生近300人到來，除受到熱烈歡迎外，長女也贈送手工彩繪杯墊給北陸學生作為見面禮，北陸校長亦回贈招財貓祝長女校運昌隆。

長女校長蔡玉敏表示，北陸與長女歷史都超過130年、同屬基督教會學校，北陸為一般型高中，長女為技術型高中，因此特別安排技藝課程讓北陸學生體驗。美容科、時尚造型科、餐飲管理科及觀光事業科等4大科分別祭出結合台、日風格的特色教學活動；其中，美容科規畫「花見藝妓」的厚化妝課程，現場示範日本藝妓妝的髮妝技巧，還幫北陸女學生們化上淡妝。時尚造型科則為北陸的學生梳日式包頭及編髮，被同齡的男學生服務，日本女生顯得有點羞澀，對男學生的好手藝也讚不絕口。

此外，餐旅群科也安排融合日本風味的點心及飲調教學，除台灣最有名的伴手禮鳳梨酥烘焙，內餡有傳統的鳳梨外，還準備日式抹茶口味。在長女學生的教導下，北陸學生將餡包進酥皮，壓入模具塑形後送進烤箱，一個個台灣形狀的抹茶鳳梨酥香噴噴出爐。觀光科更安排珍珠奶茶調製，口味則有抹茶及時下最夯的黑糖鮮奶。

(中時 )

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