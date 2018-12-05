日姐妹校訪長榮女中 樂學鳳梨酥、珍奶

2018年12月05日 10:47 中時 洪榮志

長榮女中在日籍校長番匠鐵雄的牽線下，37年前與日本北陸學院締結為姐妹校後，雙方往來頻仍。今年北陸師生再度造訪，校方5日安排多元特色課程，提供雙方學生一同體驗。北陸學生除了學做鳳梨酥、珍珠奶茶，更享受日式包頭編髮、彩妝等髮妝服務。

已故的番匠鐵雄為長女日據時期的校長，光復後返日任教於北陸學院，並於1981年促成兩校的姐妹情誼。北陸學院位於日本石川縣，為「嘉南大圳之父」八田與一技師的故鄉，每年北陸畢業旅行，都會帶著學生前往八田與一紀念園區追思，然後造訪姐妹校長榮女中。今年由校長崛岡滿喜子帶領師生近300人到來，除受到熱烈歡迎外，長女也贈送手工彩繪杯墊給北陸學生作為見面禮，北陸校長亦回贈招財貓祝長女校運昌隆。

長女校長蔡玉敏表示，北陸與長女歷史都超過130年、同屬基督教會學校，北陸為一般型高中，長女為技術型高中，因此特別安排技藝課程讓北陸學生體驗。美容科、時尚造型科、餐飲管理科及觀光事業科等4大科分別祭出結合台、日風格的特色教學活動；其中，美容科規畫「花見藝妓」的厚化妝課程，現場示範日本藝妓妝的髮妝技巧，還幫北陸女學生們化上淡妝。時尚造型科則為北陸的學生梳日式包頭及編髮，被同齡的男學生服務，日本女生顯得有點羞澀，對男學生的好手藝也讚不絕口。

此外，餐旅群科也安排融合日本風味的點心及飲調教學，除台灣最有名的伴手禮鳳梨酥烘焙，內餡有傳統的鳳梨外，還準備日式抹茶口味。在長女學生的教導下，北陸學生將餡包進酥皮，壓入模具塑形後送進烤箱，一個個台灣形狀的抹茶鳳梨酥香噴噴出爐。觀光科更安排珍珠奶茶調製，口味則有抹茶及時下最夯的黑糖鮮奶。

(中時 )