韓流吹到台中 秃子打卡用餐送炸雞

韓流來襲！台中即將開幕的花鰭餐廳，開幕首二日推出光頭打卡就送狂野炸雞一份。（馮惠宜攝）

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台中即將開幕的花鰭餐廳，開幕首二日推出光頭打卡就送狂野炸雞一份。（馮惠宜攝）

全台吹韓風，台中也不例外，將於12月8日開幕的網紅打卡餐廳「花鮨」，看好選後商機，結合目前很夯的韓流以及勝選送雞排議題，於開幕首二日推出光頭來店打卡就送「狂野炸雞」，希望沒嘗到高雄雞排的中部韓迷們，一起來狂野一下！

結合燒肉、火鍋、日本料理、海鮮桌宴、居酒屋等複合經營模式的「花鮨」餐廳，為了讓更多人體驗多樣化的花鮨美食，開幕首二日12月8日、9日另推出消費滿2000元，即可參加滿額摸彩，有機會獲得價值5980元的「龍蝦、鮑、蟹火鍋套餐」、1280精選海味盤、或是無骨牛小排等大獎喔。

花鮨「燒肉區」是最受消費者喜愛的區塊，時序邁入秋冬，火鍋區人氣也不遑多讓！其「商業午餐」CP值相當高，涵蓋了美國牛板腱、特選牛肋條、精選豬五花、去骨雞腿肉等四種肉品，以及干貝、草蝦、鯖魚三種海鮮，此外，還包括：沙拉、飲料、餐後甜點，以及花鮨祕密武器「現撈海鮮粥」。

「花鮨」門口種植了18888朵L型環狀玫瑰花燈海，美麗壯觀的白玫瑰花海景觀，不僅完美複製韓國東大門勝景，更吸引大批遊客駐足拍照。此外，大門口旁還有一打卡拍照用的玫瑰花牆、一進入餐廳就看到666隻玻璃魚從屋頂垂吊而下、牆面則貼了16隻大型熱帶魚擬真圖！種種巧思佈置，讓花鮨餐廳試營運一個多月以來，已躍升為網紅打卡餐廳，並成為台中新地標！

(中時 )

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