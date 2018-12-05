耶誕麵包好吸睛！熊熊甜筒甜蜜不融化！超萌兔肚藏小热狗

2018普諾麵包坊_耶誕兔。（神旺大饭店提供）

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中時電子報
／整理報導

叮叮噹！叮叮噹！再過不久就是耶誕節了！想不到麵包、西點也能那麼可愛又美味！台北神旺飯店普諾麵包坊及位於京站商區的承德1號分店，在佳節前夕推出超萌聖誕軍團。西式甜點品項有應景的「小雪人聖誕慕斯蛋糕」、「薑餅人」、「薑餅屋」，麵包新品則有富童趣的「耶誕熊甜筒」、「巧克力拐杖與聖誕小熊」、「聖誕兔」等，讓大小朋友用美味麵包度過佳節！

2018普諾麵包坊_耶誕熊甜筒。（神旺大饭店提供）

會融的甜筒，好吃又好拍！普諾麵包坊主廚林弘富再推童趣新品，聖誕限定的「耶誕熊甜筒」將巧克力口味的麵團巧手捏製成小熊造型，再揉入蔓越莓、葡萄乾增添味覺層次，顛覆想像的創意麵包，是大人、小孩都會忍不住許願擁有的必敗款！吸睛的「麋鹿麵」更將冬季甜湯概念融入，選用屏東在地產的萬丹紅豆，以小火費時慢煮。添了蜜的濃郁豆餡兒，綿密中帶有飽滿顆粒口感，是此季不能錯過的療癒滋味。

2018普諾麵包坊_小雪人慕斯蛋糕（左）、2018普諾麵包坊_薑餅屋（右）。（神旺大饭店提供）

「小雪人聖誕慕斯蛋糕」渾圓身軀裹著濃郁白巧克力淋醬，內餡則由酸香的青蘋果鳳梨凍、香草蛋糕、薰衣草慕斯打造多層風味，怡人果香交織巧克力的香甜，尾韻帶有優雅恬淡的香草氣息，搭配襯底的酥波蘿餅讓整體口感更顯豐富。

普諾麵包坊的薑餅有薑餅人、薑餅聖誕樹和「薑餅屋」，皆添加黑糖與薑汁，其中，把各種形狀的薑餅巧妙堆疊成高聳塔屋造型的「薑餅屋」，搭配微敞小門和雪一般的糖霜，洋溢著歐風童話色彩，披著棉花糖圍巾的薑餅人和紅麴口味的熊餅乾也傳遞著溫馨祝福。相傳在節慶當晚，在聖誕樹下吃薑餅，就能與心愛之人永遠在一起。

(中時電子報)

台北神旺飯店 普諾麵包坊

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