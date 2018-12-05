不景氣！政黨法施行週年統計 40個政黨叫窮已解散

2018年12月05日 11:25 中時 張理國

經濟不景氣，連政黨都有感，內政部統計，《政黨法》從去年12月6日施行至今屆滿1週年，在現有294個政黨中，有僅有8個政黨完成法人登記，另有40個政黨因財務困窘、黨員流失已辦理解散。

內政部表示，按《政黨法》規定，過去依人民團體法成立的政黨應於明（108）年12月7日前檢視修正章程，並辦理法人登記；內政部指出，目前已有8個政黨完成法人登記，並呼籲尚未辦理法人登記的政黨，應儘速召開黨員大會或黨員代表大會修正章程，及辦理法人登記，以免未來被廢止備案。

內政部表示，政黨成立的目的，就是透過推薦候選人參加公職人員選舉，來參與政治。為使政黨符合成立目的，並維持正常運作，去年施行的政黨法在第27條規定，政黨連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會，經主管機關限期召開仍不召開，或連續4年未依法推薦候選人參加公職選舉，或備案後1年內未完成法人登記者，將廢止其備案。

根據內政部統計，今年的九合一地方公職人員選舉，在現有的294個政黨中，有48個政黨推薦候選人參選，其中16個政黨推薦的候選人當選。另政黨法施行1年來，已有8個政黨依法完成法人登記（包含政黨法立法前完成法人登記的中國國民黨及民主進步黨）、40個政黨因為財務困窘、黨員流失、已無運作及未來無實際投入政治活動之規劃等因素，已辦理解散。

另按政黨法第43條規定，過去依人民團體法成立的政黨於政黨法施行後2年內（即108年12月7日前），應修正其章程及組織等事項，以符合政黨法的相關規定，否則亦將會被廢止備案。

為輔導政黨依法運作，內政部在政黨法公布施行後，即著手辦理政黨清查作業，逐一與既有的政黨進行電話聯繫，並請各政黨務依期限申報財產及財務狀況決算書表、召開會議檢視修正章程，並辦理法人登記。截至目前為止，尚有91個政黨無法取得聯繫，內政部特別呼籲，這些仍然失聯的政黨應儘速主動與內政部聯繫，以免未來被廢止備案。

此外，財務申報部分，內政部指出，去年應辦理財務申報的政黨有301個，截至今年11月12日，完成申報的政黨有169個（合格者117個，不合格待補正者52個），未申報者132個；相關申報結果已刊登在行政院公報，另外申報合格的政黨財務報表，也已公開在內政部政黨及全國性政治團體資訊網，民眾可上網瀏覽查詢。

內政部表示，對於經限期申報或補正，卻仍未辦理財務申報的政黨，可處新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰，但考量政黨法甫實施，為使各政黨能有充分的時間適應，經過政黨審議會決議，辦理財務補申報的期限到明年1月15日。因此，內政部特別提醒，尚未辦理申報及補正的政黨，應儘速辦理申報，以免受罰。

(中時 )