吳敦義稱總統初選明年5月才提名 孫大千：司馬昭之心

國民黨主席吳敦義。（本報系資料照片）

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國民黨在今年九合一選舉大勝，緊接而來的就是2020總統立委大選，而對於黨內總統提名初選的佈局為何？黨主席吳敦義日前受訪稱「目前還沒決定，可能是明年5、6月間的事情」。對此，前立委孫大千今在臉書直言「這不是『司馬昭之心，路人皆知』嗎？」黨中央刻意將總統黨內初選延至明年5月舉行，顯然是為特定人選量身打造的遊戲規則。

孫大千指出，對國民黨來說，當前最急迫的工作莫過於是2020年總統大選是否能獲勝，越早決定提名人選，自然有充裕時間進行選戰的布局，提出論述和主張來爭取全民的支持；其次，初選過程中造成的分裂和對立，更需要時間化解、弭平，越早完成總統初選，才能從容的進行內部整合。

孫大千進一步說，再來，按照正常選戰規劃，當然應該先決定黨內的總統候選人，再配合候選人進行全國各選區立委的提名，以及不分區立委席次的安排，讓總統提名人和立委參選人能夠形成一個競選團隊，發揮全面的整體戰力。

孫大千又說，最後，優先進行區域立委的黨內初選，以及不分區立委的提名工作，對於現任掌握黨機器的高層來說，可視為是一次黨內資源和權力的分配，更進一步可以為個人參與總統黨內初選進行全國的佈局，「試問，這怎麼會是一個公平的初選機制呢？」「別忘了，『大位不足以智取，人算不如天算』」。

(中時 )

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