揭露蔡英文倒茶給「政治小咖」小故事 黃暐瀚吐16字

2018年12月05日 11:17 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨這次慘敗，資深媒體人黃暐瀚認為，早在五月「柯綠分手」時，就已注定該慘況。他也揭露2013年時，某位政治小咖受邀到時任民進黨主蔡英文的永和寓所見面時小故事，他說從小英倒茶的過程，其個性就表露無遺，「小事拘泥、大事不決；當斷不斷、反受其亂」。

九合一選舉剛過，民進黨失去不少原先執政的縣市，面對「綠地變藍天」的狀況，總統蔡英文辭去黨主席一職，為此結果負責。然而，黨內檢討聲浪不斷，其中民進黨當初和台北市長柯文哲分手，也被認為是敗選原因之一。對此，黃暐瀚也認為，早在五月柯綠分手時，就已注定民進黨將大敗。

黃暐瀚在奇摩政事觀察站分享一段故事，他說2013年某位尚未在政壇崛起的「政治小咖」，受邀到時任民進黨主席蔡英文的永和寓所見面。蔡主席主動問要喝水、咖啡還是茶？「政治小咖」回答要茶，蔡主席起身到廚房後又探頭問要紅茶還是綠茶，「政治小咖」又答綠茶，蔡主席點頭示意，回廚房又再度探頭問要冷的綠茶還是熱的？黃暐瀚直言，光是一個「倒茶」的過程，就把蔡英文總統的個性，表露無遺，「小事拘泥、大事不決；當斷不斷、反受其亂」。

黃暐瀚指出，既然在今年一月初就已與柯有合作默契，小英到五月時為何無法堅持？放任黨內「進逼」？選對會最後建議北市要自推市長參選人時，蔡還補問「真的要這樣嗎」？黃認為，身為黨的領導人，還是國家的總統，若真覺得不好就該當機立斷，怎會連小事都無法「定奪」？身為主帥，竟無法做出決定，以致錯判軍機，全盤皆輸。

民進黨這次慘敗，蔡英文當晚就宣布辭去黨主席。對此，黃暐瀚直言，蔡英文表面上辭主席，卻安排心腹蘇嘉全準備接手黨務；說要反省卻強留賴清德和陳菊，如此拖泥帶水，當斷不斷，民眾看不到「反省與決心」，民意當然回不來，「換誰當主席，換誰當閣揆，都是枉然」。

(中時電子報)