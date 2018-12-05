加強防堵非洲豬瘟　台北關3個月攔截3043公斤肉製品

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旺報
賴志昶

大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，至今已延燒21個省市區。財政部關務署臺北關表示，鑑於近來中國大陸非洲豬瘟疫情持續蔓延，為防堵豬瘟肆虐，該關全力配合行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（防檢局）加強邊境查緝，自8月至11月間，該關查獲旅客攜帶肉類製品計約3043公斤。

臺北關指出，為加強邊境查緝，已於通關口增設非洲豬瘟宣導海報，並以影片、圖卡、「入出境旅客通關須知」等各類文宣，向入境旅客宣導配合政府之防檢疫措施；並鎖定自高風險地區返臺之旅客，加強其行李抽核比例，妥善規劃攔檢動線，以維持通關順暢；同時，由該關與防檢局聯合執檢查緝，由檢疫犬先嗅聞旅客行李，再經Ｘ光機透視檢查，以不影響旅客動線為原則；另查獲之大陸肉製品一律移請防檢局依法裁處。

據統計，自107年8月至11月間，該關查獲旅客攜帶肉類製品計約3,043公斤。臺北關表示，鑑於違規案例並無緩和跡象，立法院為遏止因民眾違法行為所帶來之嚴重後果，近日審議動物傳染病防治條例45條之1修正草案，對於旅客違規攜帶肉製品入境，將由原先裁處新臺幣3千至1.5萬元罰鍰，全面提高為1萬元以上至100萬元以下，等到修法通過即實施。

臺北關呼籲，非洲豬瘟目前並無疫苗及藥物可供治療，豬隻一旦感染，致死率可達100%，造成危害至鉅；唯一方法係阻隔其病毒隨豬肉及其製品輸入，藉由政府機關間相互合作，杜其於境外。

(旺報 )

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