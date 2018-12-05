柯建銘曾致電談合作？柯P：我個人沒接到

2018年12月05日 11:27 中時 張潼

周刊報導，民進黨立院黨團總召柯建銘上周曾致電給台北市長柯文哲，表達明年初立委補選「民進黨將尊重柯文哲所提人選」的合作意願，且柯目前最屬意的人選，就是擁有綠營黨籍但又友柯的民政局長藍世聰。不過，藍本人今天說自己沒意願，柯也表示，他個人沒有接到老柯電話；至於對立委補選的態度，等所有有意願的人都出來再開始討論，如果現在差不多了，「那我就開始思考吧！」

媒體今先問柯文哲，是否確定推派觀傳局長陳思宇出馬參與補選，甚至已經與陳的爸爸、北市議員陳建銘徵詢過？柯文哲說，「有意願先表達，我們會再討論」，但他不諱言和陳建銘談過，因為一定要先多方諮詢，過程中一定是問來問去、互相協調。

媒體追問，藍世聰是否是可能人選？以及柯是否真的有接到柯建銘電話？但柯文哲說，他個人沒接到，也許柯建銘有打，但他沒接到；至於藍的部分，還是要看他個人意願，之後再加上外在環境，內外在條件（都需具備）。接著柯文哲還說，藍世聰就在旁邊，要媒體自己去問他，媒體答說已經問過了，藍說沒有意願，柯文哲笑說「哇，第一個條件就卡關了，你們勸他一下」。

此舉是否代表藍世聰在柯文哲心中是最屬意的人選，才會要媒體也去相勸？但柯文哲還是說，很多條件啦，還是要看個人意願，等人選都出來再討論；不過，因目前人選都已差不多被點名，柯文哲最後也說：「那我就開始思考吧！」

最後，若民進黨推出的參選人立場友柯，例如北市議員王威中，柯文哲是否就不考慮自己推派人選？柯文哲仍態度保留地說，不曉得耶，這幾天他都忙著在找人，不是找立委人選，而是局處首長很多空缺要先解決，（補選）這些都可以再討論。

(中時 )