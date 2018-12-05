核一核廢暫貯議題 朱立倫重申：理性專業面對

2018年12月05日 11:29 中時 王揚傑

新北市長朱立倫上午主持石碇永定橋復建工程開工動土典禮。（王揚傑攝）

新市長朱立倫今（5）日上午主持石碇區永定橋復建工程開工動土典禮，受訪時再被問到處理核一核廢暫貯場執照的態度。朱立倫表示，新北市是用理性專業的態度面對核能，「我們強調兩個要件從沒改變。第一，核安最重要，沒有核安就不能使用核能，不管是核電廠、核廢料都一樣；第二，核廢必須要有去處，有妥適的處理，包括最終處置場」。

朱立倫強調，對於核電廠或是核一的乾式貯存，新北市的態度都是一樣，從來沒有反對過乾式貯存。「我們強調，第一，必須要按圖施工，不管是政府公營單位或者是民間機構，都要按照法令按圖施工；第二，新北市的核一廠不能是最終處置場，台電這兩天有比較正面的回應，因為環評計畫不可以是空白，必須要按照法令；第三，太多的學者專家在關心一個問題，就是為什麼要用室外不用室內，台電一定要跟大家說明清楚，因為暫貯不是放4個月，不是放40個月，是放40年，所以它安全很重要，所以我們是以非常理性的態度來面對核能」。

對於媒體報導朱立倫岳父高育仁當年寫給國民黨主席馬英九的信，痛罵中廣交易不法不公。朱立倫說，第一，那封信是10幾年前的信，可能是相關單位漏出，上面還有批示，所以絕對不是他岳父提供給檢方；第二，報導內容有很多不實。他自己本身非常感謝馬總統，且就他所知，高思博這次參選也非常感謝馬總統對他全力的支持和輔選。

上午民進黨立委羅致政開記者會要求新北市政府對於核二延役表態。新聞局長張其強表示，新北市政府的態度很清楚，而且一致，就是核二廠已經超過了申請延役的期限，延役的問題並不存在，相信經濟部也不會公然違法。

(中時 )