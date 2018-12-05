求愛被拒　雄鳳蝶露毛也沒路用

2018年12月05日 11:27 中時 張穎齊

雄鳳蝶（上）瘋狂求偶，都不見雌鳳蝶（下）有所反應，雄蝶只好悻悻然收回「長毛」離去。（沈錦豐提供）

基隆市中正公園擁有豐富的生態，是許多民眾喜愛遊憩的地點，而公園中有一處菊花木叢，出現一群「鳳蝶」的美麗倩影。長期熱愛大自然的基隆市野鳥學會理事長沈錦豐，正好將一隻雄蝶向一隻雌蝶的求偶畫面拍下，不過就在雄蝶想要「露毛」交配時，慘遭雌蝶狠狠拒絕，也讓這「丟臉」的一刻被永遠記錄下來，成為趣聞。

沈錦豐長期觀察野鳥與昆蟲，對大自然的生態懷抱著熱情與興趣，經常閱讀動植物的相關資訊。日前他趁著白天，帶著相機到中正公園走走逛逛時，突然發現一處菊花木叢，有數隻漂亮的蝴蝶，直覺敏銳的他，發現正好有一對鳳蝶貌似要交配，當下便拿出相機，靜悄悄在旁取景。

沈錦豐說，當時雌鳳蝶正在盛開的菊花木上停歇，一隻雄鳳蝶從旁盤旋，想藉機「獵豔」，不停地飛舞，不肯離去，就是想要等到恰當的時機，得以順利交配，繁衍下一代。

不過，雌鳳蝶疑似已經交配過，無論雄蝶如何飛舞求偶，雌蝶就是拒絕交配，最後雄蝶終於使出大絕招，從後翅內緣翻出白長毛，想要展示「雄風」，看能不能吸引雌蝶注目，豈料雌蝶還是不為所動，不管雄蝶如何地「炫耀」，雌蝶就是不理，雄蝶最後只好塞回牠的「長毛」，乖乖放棄。所幸這經典的畫面，被沈錦豐給捕捉下來。

沈錦豐說明，鳳蝶科成員後翅只有一根臀脈，後翅內緣常會向上翻捲，因此鳳蝶夾翅停棲時，可以看到完整的腹部，而青鳳蝶與青帶鳳蝶也是如此，雄蝶還有白色長毛及發香鱗藏在其中，求偶時可以展示及散發費洛蒙以吸引雌蝶，但平時無法觀察到。

沈錦豐說，在正常的情形下，野外雌蝶一生通常只交配一次，不過也有例外，因此雄蝶要找到一隻還沒交配過的雌蝶，實屬不易。

(中時 )