國道警察危險加給 人事總處：正面方向處理

2018年12月05日 11:40 中時 鄭舲 、 姚志平

國道楊梅分隊的實習員警王黃冠鈞因公殉職，讓國道警察值勤議題再度受到關注。內政部長徐國勇今表示，已與人事總處懇談，國道警察危險加給議題獲得人事長正面回應，將朝正面發展，他也會盡快帶人事長施能傑到現場了解相關值勤情況，希望能加速危險加給的定案。

立法院內政委員會今邀請行政院、內政部、銓敘部、人事行政總處等報告「如何防範警察（含國道警察、專業警察）及消防員執勤因公傷亡之具體作法、以及如何爭取國道警察危險津貼之因應作為」。

徐國勇報告時指出，為防範國道員警執勤因公傷亡，內政部修正「攔檢稽查車輛注意事項」，使用科學儀器舉發交通違規，避免現場攔查；同時也完成購置「高亮度反光背心」、「LED高亮度指揮棒」等裝備配發員警使用；並建議交通部配合科技執法及工程改善，增設攝影執法系統及爆閃燈等，也希望高公局防撞車能支援。

對於國道警察危險加給，徐國勇表示，內政部建議國道警察每人每月按原支等級數額加6成支給5061元，已於今年9月21日報送人事總處審議。昨天他也率領國道高速公路警察局長及警政署長等相關同仁前往人事總處，獲得正面回應，人事長施能傑也同意到現場了解執勤狀況。

人事總處報告則指出，依照「警察人員人事條例」規定，警察人員已比一般公務員每月高出905元到2035元專業加給，另外再依各類警察勤務，分3級支給6745元到8435元的警勤加給，目前已將國道警察執勤面臨的危險因子納入考量，每月支給最高級8435元。

施能傑說，內政部建請行政院同意將國道員警比照刑事警察，警勤加給額外增支6成支給，但刑警執勤時直接面對犯罪嫌疑人、面臨暴力威脅，與國道警察面臨的潛在性威脅不同，盼內政部考量國道警察與其他警察人員差異，避免刑警再要求攀高。

施能傑也提到，若依內政部提案，國道員警增支6成警勤加給後，將造成非主管的國道員警月支俸給，高於同官等官階基層主管人員、例如派出所所長的現象，也可能導致中央、地方政府財政負擔增加。

朝野立委在質詢時都關切人事總處態度，施能傑強調「加給會往正面方向處理」，他會先到現場了解，在認知國道警察危險因子不斷提高的基礎下做衡平考量。被問及何時會到現場？徐國勇表示「越快越好，假日也可以去。」綠委張宏陸建議今天半夜就出發，藍委黃昭順則說，將安排內政委員會明天下午四點到國道考察。

(中時 )