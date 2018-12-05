全球第一本CLIL教學資源書 南市府與成大攜手為雙語教學培力

2018年12月05日 11:34 中時 曹婷婷

台南市政府去年率全國之先，推動8校試辦「語言與學科內容整合式教學」(Content and Language Integrated Learning

台南市政府去年率全國之先，推動8校試辦「語言與學科內容整合式教學」(Content and Language Integrated Learning, CLIL)，獲各界及家長好評，今年新增5所國小加入CLIL雙語教學行列。為了傳承及分享經驗，市府第二官方語言專案辦公室與成功大學合作出版全球第一本CLIL教學資源書，作為後續CLIL在台灣推動參考的依據。

二官辦表示，市府試辦CLIL雙語教學，邀請成大研究團隊至試辦學校觀課，給予教師協助輔導，目的有二，一是期能以學生為中心，將國小學科領域與英語使用整合，讓英語不再只是學科，而是落實於生活用的語言，提升孩子英語聽說能力；其次，由成大團隊發揮整合平台的功能，找到優良的實際教學案例，將經驗分享與傳承，提供有志參與的學校可遵循之範本。

這本書期能協助學校行政人員及教師，瞭解CLIL教學法的理論背景、執行方法和實際教學案例，進而擴大推動，對英語教育有興趣的社會大眾亦可透過本書，初步瞭解CLIL理論、實務與在台南的推動情況。

該書由成大研究團隊高實玫教授、鄒文莉教授、陳慧琴助理教授結合各大學，包含來自台師大、北市大、北教大、政大、清大、交大、台中教大及高師大等多位學者及實務教育工作者聯合撰寫。

主編CLIL資源書的成大鄒文莉教授表示，CLIL教學法打破英語為一項考試科目的刻板印象，透過生活化應用，幫助學生創造「使用英語」教學環境。然而，以英語學習學科領域內容，對初接觸CLIL的教師而言，是不小的挑戰，若有實際案例可以遵循，能有效降低實施的困難度。因此出版CLIL資源書有其階段性的重要功能。

鄒文莉分享台南市8所CLIL雙語教學試辦學校的輔導過程。她表示，許多一般科目教師原先態度抗拒，以為必須使用全英語授課，經過輔導、研習及課程共備後，瞭解教師可自行決定英語使用比例，且經過實際嘗試後，越來越有信心及興趣，願意持續投入、規畫跨領域整合課程。家長部分一開始存有疑慮，擔憂孩子英語程度跟不上，不理解教學內涵，但後來發現教師透過使用母語、圖表、影片、教具等教學鷹架來輔助學習，孩子不但理解課程內涵，還展現對英語及學科領域的興趣。

鄒文莉說，資源書僅是提供CLIL推行初期的協助，要持續推動，在職師資培訓、教師課程共備機制及CLIL教學共享平臺亦是重要配套措施。

除了推出資源書，成大與二官辦本周日將共同舉辦「2018跨領域/跨語言教學」研討會，本書作者群將出席研討會，分享各學科領域教學案例與資源，參加教師與教育人員將免費獲得CLIL資源書，其餘資源書也將用於未來相關訓練課程。全書電子版將公布於二官辦網站，免費提供有興趣教師及民眾自行下載，網址：http://oeasol.tainan.gov.tw/

(中時 )