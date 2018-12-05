《全台最速報》停幾分付幾分 新北停車以分計費上路

停幾分付幾分 新北停車以分計費上路

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中時電子報
綜合報導

◎停幾分付幾分 新北停車以分計費上路

過去路邊停車以半小時算，超過半小時即便只超過1分鐘也要再付半小時的錢，新北市交通局首創路邊停車App自助計費「以分計費」，6日起民眾可在中、永和地區路邊收費停車格利用App自行啟計、結束停車費，以分計費，停幾分付幾分。

◎家暴男酒後潑酸割喉 妻兒送醫命危

台中太平區5號凌晨驚傳家暴案，家住德明路的58歲吳姓男子疑酒後與家人起口角，道拿起廁所鹽酸潑向妻、兒，還拿刀亂砍，吳男妻兒經送醫仍生命垂危，其妻臉部嚴重灼傷，雙眼有失明之虞，其子則喉嚨有5公分刀傷，行兇的吳男已逃逸，警方正積極追緝中。

◎雲科大校長期勉學生 兼具人性與狼性

雲林科技大學本周末將慶祝28年校慶，校長楊能舒表示該校期許學生「一流、二性、三游」，二性指的是人性與狼性，他不希望學生是狗或是羊，而是一匹狼，狼既能服從領導又能分工合作。

◎日姐妹校訪長榮女中 樂學珍奶鳳梨酥

長榮女中在日籍校長番匠鐵雄的牽線下，37年前與日本北陸學院締結為姐妹校後，雙方往來頻仍。今年北陸師生再度造訪，校方5日安排多元特色課程，提供雙方學生一同體驗。北陸學生除了學做鳳梨酥、珍珠奶茶，更享受日式包頭編髮、彩妝等髮妝服務。

(中時電子報)

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