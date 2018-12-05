NBA》邁爾斯透納麻辣鍋建功 溜馬揚蹄踹傷公牛止敗

邁爾斯透納(左)的5記追魂鍋幫助溜馬踹傷公牛止敗。(美聯社)

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中時電子報

邁爾斯透納今日在主場賞給對手5記麻辣鍋，幫助溜馬96比90踹傷對手，中止球隊2連敗；公牛苦吞近來7連敗、客場8連敗，5勝20敗東區墊底，全聯盟僅優於西區爐主太陽的4勝19敗。

近況非常不理想的公牛，打了三節好球，直到第四節才被主場球隊壓過去，最後1分38秒追至85比88落後，邁爾斯透納最後1分17秒16呎跳投得手，溜馬拉開5分領先差距，鎖定勝局。

邁爾斯透納展現出主宰全場的霸氣，不但攻下18分，還抓下11個籃板，送出3助攻、1抄截，最重要的是多次在關鍵時刻的麻辣鍋，阻斷了敵軍反撲氣勢，成為溜馬能止敗的頭號功臣。

達倫柯利生是溜馬另一位勝利大臣，他全場7投6中，其中3顆三分球，罰球線上8次出手全部命中，貢獻23分、8籃板，波達諾維奇挹注14分、6籃板。溜馬目前14勝10敗，東區暫居第五，緊追在暴龍、公鹿、七六人與活塞之後。

(中時電子報)

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