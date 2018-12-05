安迪告別式訂12月24日 阿娥：這天是我們30週年結婚紀念日

2018年12月05日 11:53 中時 林淑娟

藝人安迪因食道癌病逝，妻子陳慧娥與女兒、兒子出面說明後事處理事宜

藝人安迪2日凌晨不幸病逝，享年57歲，遺孀陳慧娥5日上午與女兒林吟蔚、兒子林志融（阿夜）一起現身。阿娥表示，12月24日是她和安迪結婚30週年，她萬萬沒想到安迪無法跟她一起共度這一天。因此安迪的告別式將選在24日下午2點，於台北市立第二殯儀館舉辦。她和一對兒女都各寫了一首歌，會在告別式上獻唱送給安迪。

阿娥表示，她和安迪23年前在嘉義拍戲時遇到火災，兩人受困5小時，過程非常可怕，安迪從此對火有陰影，曾半開玩笑說過將來不要火葬，所以她現在也還在想該怎麼辦，「等他頭七回來再問他⋯⋯」說著說著就哭了，她說這後事真的不知道該怎麼辦，因為實在太突然了。

阿娥有感而發表示，食道癌發現都是晚期，常會來不及，安迪這些年過得很不開心，因為6年前他媽媽過世，他一直很難過鬱卒，常常在家喝悶酒，也常喝太燙的東西。她因此提醒大家，人一定要快樂、活在當下，也不要吃太燙的食物、不要喝烈酒，要定期健康檢查，如果發現得早還是有希望。

林吟蔚在安迪昏迷期間，幾乎天天都夢到爸爸，夢中的爸爸說他真的想要醒過來。兒子林志融則說，爸爸昏迷20多天他都沒有夢過，只有爸爸走的那天他終於夢到，他在夢中很難過，一直哭著對爸爸說「您為什麼沒有道別就離開」，接著抱著爸爸，「擁抱的觸感很真實，後來那天晚上爸爸就離開了。可能爸爸最後想對我說加油吧」。

(中時 )