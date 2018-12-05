快評》民進黨還欠人民一個拚經濟

2018年12月05日 12:33 中時 張理國

有一天，當你到提款機提款，卻發現再也提不出錢時，要不是提款機異常，很可能就是你的財務出了狀況。九合一選舉，民進黨遭逢的就是同樣問題，代理民進黨主席林右昌說「人民已經不欠民進黨」，這層反省，高度及格局甚至比卸任黨主席蔡英文來得深遠。

當農、漁民選前高喊，「高雄人不欠民進黨」時，民進黨顯然還深睡不醒，明明經濟狀況是20年來最好，怎麼可能有民眾要顧腹肚的問題，高雄又大又美，怎麼會又老又窮，事實證明，與其用菁英的思維與基層鄉親爭辯，倒不如真切反省，早知如此、何必當初。

林右昌的反省，只是中南部鄉親選前喊了好幾個月的一句話，但從代理主席口中說出，至少代表的是反省之後，承認基層鄉親是對的。從今起既然兩不相欠，在2020年之前，民進黨就要努力拿出表現，爭取不同於以往的選民認同。

中南部甚至全台鄉親要的很簡單，只要生活無虞有錢賺，管他是東、西、南、北路哪來的財，當年台灣錢淹腳目，多的是台商錢進大陸，現在民進黨又何需劃地自限，不准民眾發陸客財，從發現新台幣到發現人民幣，經濟發展的流轉皆是自然而然，只要民進黨不阻擋人民財路，又何妨全台拚經濟，大家發大財；事實上，執政者只要放手讓人民去拚經濟，大家有錢賺，才懶得管你民進黨對於拚政治有多麼熱衷。

(中時 )