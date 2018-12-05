快評》民進黨還欠人民一個拚經濟

蔡英文（後）請辭黨主席，民進黨中常委28日一致推舉基隆市長林右昌（前）代理。（資料照片）

友善列印
中時

有一天，當你到提款機提款，卻發現再也提不出錢時，要不是提款機異常，很可能就是你的財務出了狀況。九合一選舉，民進黨遭逢的就是同樣問題，代理民進黨主席林右昌說「人民已經不欠民進黨」，這層反省，高度及格局甚至比卸任黨主席蔡英文來得深遠。

當農、漁民選前高喊，「高雄人不欠民進黨」時，民進黨顯然還深睡不醒，明明經濟狀況是20年來最好，怎麼可能有民眾要顧腹肚的問題，高雄又大又美，怎麼會又老又窮，事實證明，與其用菁英的思維與基層鄉親爭辯，倒不如真切反省，早知如此、何必當初。

林右昌的反省，只是中南部鄉親選前喊了好幾個月的一句話，但從代理主席口中說出，至少代表的是反省之後，承認基層鄉親是對的。從今起既然兩不相欠，在2020年之前，民進黨就要努力拿出表現，爭取不同於以往的選民認同。

中南部甚至全台鄉親要的很簡單，只要生活無虞有錢賺，管他是東、西、南、北路哪來的財，當年台灣錢淹腳目，多的是台商錢進大陸，現在民進黨又何需劃地自限，不准民眾發陸客財，從發現新台幣到發現人民幣，經濟發展的流轉皆是自然而然，只要民進黨不阻擋人民財路，又何妨全台拚經濟，大家發大財；事實上，執政者只要放手讓人民去拚經濟，大家有錢賺，才懶得管你民進黨對於拚政治有多麼熱衷。

(中時 )

綠營不推屏縣議長人選 支持者朝… 法務部：明年5／24前將同婚專法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。