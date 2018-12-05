台鐵20日起微調60班次 火聯會批「只調5分鐘差在哪？」

2018年12月05日 12:32 中時 李宜秦

台鐵為增加列車夜間養護帶時間，今正式公告從本月20日起調整，共計調整60班次列車，其中停駛與截短行駛的列車共13班次，其餘47班調整都在5分鐘以內，預計影響人次在500人次以內。但火聯會秘書長吳長智表示，微調對拉長養護帶的時間毫無幫助，直說「3小時跟3小時05分差在哪裡？」

台鐵表示，此次調整是針對利用率低或發車時間在凌晨與清晨的列車進行，包括停駛3班對號列車與2班區間車、截短3班對號列車與5班區間車，調整後可使七堵－樹林、關山－山里之間的夜間養護時間達4.5小時，其餘路段則維持5小時，且可節省共6名的司機員與車長，影響旅客人次預計500人以內。

受列車時間調整影響的旅客，可轉乘其他列車或交通工具，台鐵表示，搭乘156次自強號的旅客，晚上10點29分到嘉義站後，可轉乘10點51分的3272次開往彰化的區間車；搭乘3785次及3788次區間車的旅客可改乘高鐵快捷公車H31、H62至臺南。

台鐵指出，雖然此次調整有47輛僅是5分鐘內的微調，但列車是交互影響的，對增長夜間養護時間的幫助很大，由於軌道只有一條，列車若早一分鐘通過，前後的列車就可以更快速通過。

然而吳長智對台鐵此次的微調感到不以為然，他指出目前全台27個車站的夜間養護時間平均不到3小時，僅有3個車站超過5小時，最少的更只有1小時46分，台鐵這次看似大幅調整，實際上卻有多達47班列車調整僅在5分鐘內，他直說「養護時間3小時跟3小時05分差在哪裡？」

(中時 )