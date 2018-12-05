台鐵20日起微調60班次 火聯會批「只調5分鐘差在哪？」

台鐵局從20日起調整60班次列車，預計影響人次在500人以內。（台鐵提供）

友善列印
中時

台鐵為增加列車夜間養護帶時間，今正式公告從本月20日起調整，共計調整60班次列車，其中停駛與截短行駛的列車共13班次，其餘47班調整都在5分鐘以內，預計影響人次在500人次以內。但火聯會秘書長吳長智表示，微調對拉長養護帶的時間毫無幫助，直說「3小時跟3小時05分差在哪裡？」

台鐵表示，此次調整是針對利用率低或發車時間在凌晨與清晨的列車進行，包括停駛3班對號列車與2班區間車、截短3班對號列車與5班區間車，調整後可使七堵－樹林、關山－山里之間的夜間養護時間達4.5小時，其餘路段則維持5小時，且可節省共6名的司機員與車長，影響旅客人次預計500人以內。

受列車時間調整影響的旅客，可轉乘其他列車或交通工具，台鐵表示，搭乘156次自強號的旅客，晚上10點29分到嘉義站後，可轉乘10點51分的3272次開往彰化的區間車；搭乘3785次及3788次區間車的旅客可改乘高鐵快捷公車H31、H62至臺南。

台鐵指出，雖然此次調整有47輛僅是5分鐘內的微調，但列車是交互影響的，對增長夜間養護時間的幫助很大，由於軌道只有一條，列車若早一分鐘通過，前後的列車就可以更快速通過。

然而吳長智對台鐵此次的微調感到不以為然，他指出目前全台27個車站的夜間養護時間平均不到3小時，僅有3個車站超過5小時，最少的更只有1小時46分，台鐵這次看似大幅調整，實際上卻有多達47班列車調整僅在5分鐘內，他直說「養護時間3小時跟3小時05分差在哪裡？」

(中時 )

《全台最速報》停幾分付幾分 新… 鐵道馬拉松藍黃跑衣亮相 揪跑友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。