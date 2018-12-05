鐵道馬拉松藍黃跑衣亮相 揪跑友扮裝追火車

新北市鐵道馬拉松接力賽今天上午舉辦活動記者會。邀請歷屆「漂亮棒」代表、路跑界扮裝明星到場。（譚宇哲攝）

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新北市鐵道馬拉松接力賽將於明年4月21日開跑，今天上午舉辦的活動記者會。（譚宇哲攝）
新北市鐵道馬拉松接力賽將於明年4月21日開跑，今天上午舉辦的活動記者會。（譚宇哲攝）

全球唯一的新北市鐵道馬拉松接力賽將於明年4月21日開跑，今天上午舉辦的活動記者會，邀請歷屆「漂亮棒」代表、路跑界扮裝明星到場，展現新款深藍色基底、亮黃色字樣的跑衣，也邀請跑友明年一起扮裝參賽「追火車」。

新北市鐵道馬拉松接力賽號稱「台灣企業版箱根驛傳」，每屆四月在貢寮、雙溪優美小鎮熱鬧登場，第四屆比賽將在明年4月21日上午7時開跑，視覺設計同樣由「台灣年度設計師獎」田修銓操刀，記者會現場公開亮相活動精美完賽禮，消失數十年的鐡道文化資產電氣路牌復刻「一圓、二方、三角、四橢圓」，橢圓形復刻版完賽獎牌也在第四屆亮相。

鐵道馬拉松接力賽活動組別分為普悠瑪號組（競賽組）及微笑號組（造型組），活動特別邀請路跑界扮裝明星「百變女王」林惠萍及「復仇者聯盟」蜘蛛人-月司特領軍，以「豬隊友」及「蜘蛛人」扮裝同台較勁，號召跑友扮裝追火車搏版面。

新北市觀光局指出，新北市鐵道馬拉松接力賽7人成隊，每隊至少需有衣女性成員擔任「漂亮棒」，賽程路線總長約47.6公里，從福容大飯店出發，終點為雙溪高中，福隆活動自11月15日開放報名，已衝破500隊，名額僅剩約200組，本屆賽事將於明年4月21日在福隆登場，歡迎民眾踴躍報名參賽。

賽事報名可上官方網站，名額有限，請密切注意官方臉書「旅跑新北」及官方網站最新活動資訊，欲得知更多資訊，可加入臉書「旅跑新北」及「新北旅客」粉絲團，隨時掌握賽事第一手消息。

(中時 )

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