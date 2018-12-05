薛之謙自行報警驗毒 駁斥涉毒傳聞

2018年12月05日 12:16 旺報 廖慧娟

薛之謙（中坐者）自行報警，在警方陪同下，進行檢驗還他清白。（取自新浪微博＠薛之謙）

薛之謙工作室發出律師函，駁斥薛之謙吸毒傳聞，並追究造謠及傳播者的民事責任。（取自新浪微博＠薛之謙的小話筒）

薛之謙在微博po出黃毅清指他涉毒的微博截圖，要黃毅清負責。（取自新浪微博＠薛之謙）

大陸歌手薛之謙昨天（4日）深夜11點多，突然透過微博po出自己在警察局驗毒品反應，以及警方檢驗結果單的照片，指名道姓地表示女星黃奕的前夫黃毅清黃毅清連續在微博發文，指控他吸毒，因此，他自行到警察局報案，在警方全程陪同下，針對黃毅清微博有沒有提及的項目全部檢驗。

今天（5日），薛之謙工作室在官方微博「薛之謙的小話筒」po出律師函，駁斥網傳吸毒傳聞，表示薛之謙已於12月3日到公安機關及司法鑒定機構驗毒，公安機關也于當日向薛之謙告知了鑒定結果：「未檢出單乙醯嗎啡（海洛英）、嗎啡、四氫大麻酚（大麻）、氯胺酮（K他命）及甲基苯丙胺（安非他命）等苯丙胺類興奮劑成分。」

律師函中也強調「薛先生從未亦不會吸毒。黃毅清上述言論純屬捏造事實。」並表示將對黃毅清及其他侵權者追究民事乃至刑事責任。

薛之謙4日在微博強調自己從來不吸毒，並感慨地批評網路霸凌：「如今的世道，損人能利己，流量能換錢，網路在熱衷於抹黑和辱駡，無人在意真相，那我也儘量當好犧牲品，但維護我自己的底線我還是要堅持，薛之謙從來不吸毒。」

文末，薛之謙還嗆狠話：「任社會監督，若有虛言 當眾自盡」，當然，他也沒忘了一直打擊他的黃毅清，要黃毅清不要刪微博，「我們為我們的言行負責……」

此事源起於11月23日陳羽凡因涉毒被警方行政拘留，黃毅清12月1日在微博表示：「只要公安部門邀請薛之謙驗個尿，再驗個頭髮，一定有意想不到的收獲。」並表示薛之謙至今還和前女友李雨桐扯不清，就是因為李雨桐握有相關證據。

黃毅清的文章曝光，引發網路熱議，有網友留言疑向黃毅清詢問薛之謙吸毒真偽，黃毅清回覆：「我是不會告訴你們吸食冰毒（安非他命）多年的，這樣太直接了……」為了擺脫涉毒疑雲，薛之謙才直接到警察局報案、檢驗自清。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(旺報 )