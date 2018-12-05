喝綠茶防食道癌或致癌？多等1分鐘是關鍵

2018年12月05日 12:05 中時電子報 戴安瑋

裕隆集團執行長嚴凱泰、藝人安迪兩人日前都因食道癌過世，現任中華有機與自然食品協會理事的韋恩表示，綠茶是預防食道癌的好東西，日本人抽菸的多，但因愛喝綠茶，而罹癌比例低。不過，韋因同時提醒，泡好後要再放1分鐘等降溫，以免高溫增加罹癌機率。

韋恩在臉書發文做了以上表示。他說，在我們的身邊，即有一可預防食道癌的好東西，為屬於東方飲食文化特有的綠茶；綠茶含豐富多酚及兒茶素，有很強的抗氧化力，對多種癌症都有預防的作用，對於降低食道癌發生機率，也已在許多大型人體實驗中得到印證。

他說，在全世界保健營養界，有一個有名的日本矛盾，就是日本吸煙人口特別多，但得到肺癌或呼吸道、食道癌症的比例都很低，許多專家探究原因後，一致同意日本人愛喝綠茶是背後主要原因。

韋恩表示，其實綠茶本身也有另外一項更嚴重的矛盾，綠茶喝對了可預防食道癌，但如果喝錯了，反可能得到的食道癌機會提高了5倍！什麼是喝錯了綠茶？就是不要喝太燙，超過攝氏65度就是太燙。太高溫度會刺激口腔以及食道黏膜，促進癌細胞增生。尤其抽煙喝酒的人會大幅提高得到食道癌的機會。

韋恩指出，綠茶泡好不要馬上喝，以他的經驗可以再放1分鐘，當然這降溫的速度跟容器、杯子丶水溫等等都有關係，這是給大家一個參考；所有的咖啡、湯等都不要喝太燙，比較健康。

(中時電子報)